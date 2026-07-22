Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi se creuse la tête avec brio pour offrir plusieurs renforts à moindre coût à Bruno Genesio.

Grégory Lorenzi cherche déjà des solutions pour permettre à Bruno Genesio de disposer d’un effectif compétitif malgré des marges financières limitées à l’OM. Plutôt que de multiplier les dépenses importantes, le nouveau directeur sportif du club phocéen veut miser sur une ressource souvent sous-exploitée : le centre de formation.

L’OM veut accélérer avec ses jeunes

Faute de pouvoir réaliser des opérations XXL à chaque poste, l’OM souhaite désormais offrir davantage de responsabilités à ses meilleurs talents issus de l’académie. Une stratégie qui correspond également à la volonté de Bruno Genesio de travailler avec des profils jeunes, capables de progresser rapidement au contact du groupe professionnel.

L’arrivée de Jérémie Bréchet dans l’entourage du staff marseillais pourrait faciliter cette transition. Ancien joueur et désormais reconnu pour ses qualités de formateur, Bréchet ferait le lien entre les jeunes pousses du club et les exigences du haut niveau.

Un message fort envoyé à l’Académie de l’OM

Du côté du centre de formation olympien, le message est désormais très clair : les jeunes auront davantage d’opportunités, mais devront également répondre aux attentes du club. Un formateur de l’OM confiait ainsi à La Provence : « Le message est clair, on va attendre beaucoup de choses sur l’académie. À nous d’être plus performant pour fournir les joueurs les plus prêts à donner un coup de main à l’équipe première voire participer grandement. » Une déclaration qui montre que la direction attend un véritable changement de dimension chez les jeunes Marseillais.

Cette orientation correspond à la méthode souvent défendue par Grégory Lorenzi : repérer, développer puis valoriser les talents avant qu’ils ne deviennent des joueurs confirmés. À Brest, le dirigeant avait régulièrement misé sur des profils à fort potentiel afin de construire des effectifs compétitifs avec des moyens maîtrisés.

Des renforts inattendus pour Genesio ?

À Marseille, l’objectif est différent mais l’idée reste similaire : trouver des solutions intelligentes pour renforcer l’équipe tout en préparant l’avenir. Si certains jeunes parviennent à franchir rapidement les étapes, Bruno Genesio pourrait donc bénéficier de plusieurs « recrues internes » au cours de la saison.

Une stratégie qui permettrait à l’OM de compléter son effectif sans forcément alourdir ses dépenses et de créer une véritable passerelle entre formation et équipe première. Le pari est ambitieux, mais il pourrait devenir l’un des grands axes du nouveau projet marseillais.