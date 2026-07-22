Après l’Assemblée nationale, le Sénat a approuvé, à l’unanimité la loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. L’OM se frotte déjà les mains pour ses plans futurs.

L’OM se frotte déjà les mains. Après l’Assemblée nationale lundi, le Sénat a adopté à l’unanimité la loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Une réforme que Frank McCourt attendait avec impatience.

L’OM salue une réforme majeure

L’OM s’est en effet félicité de l’adoption définitive de la loi sur la réforme de la gouvernance du sport professionnel français. Le club phocéen et son propriétaire Frank McCourt soutenaient activement ce texte depuis plus d’un an, estimant qu’il constituait une étape essentielle pour moderniser le football français. Par l’intermédiaire de Shéhérazade Semsar-de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM et PDG de McCourt Global, le club a fait part de sa satisfaction.

« Nous nous réjouissons du vote de cette loi, à la quasi-unanimité, qui constitue une première étape, indispensable, pour engager la reconstruction d’un football français fragilisé depuis plusieurs années et donner un cadre clair aux réformes qui doivent désormais être mises en oeuvre, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Depuis plus d’un an, nous avons pris toute notre part aux réflexions engagées sur l’avenir de notre sport et avons constamment défendu la nécessité de faire évoluer son cadre de gouvernance. Notre responsabilité collective est maintenant de poursuivre ce travail dans un esprit d’unité, au service de l’intérêt général. »

McCourt prépare l’avenir de l’OM

Depuis le printemps 2025, l’entourage de Frank McCourt s’est fortement mobilisé en faveur de cette réforme, notamment par l’intermédiaire de la société de conseil Image 7. Pour l’actionnaire américain, cette évolution est jugée essentielle dans un contexte où l’OM poursuit une politique de rigueur financière. Une gouvernance plus efficace et un modèle économique renforcé, notamment autour des droits télévisés, sont considérés comme des leviers indispensables pour assurer la stabilité et le développement du club.

Selon L’Équipe, l’enjeu dépasse largement le simple fonctionnement du football français. Le quotidien explique que cette réforme pourrait également favoriser, à terme, une valorisation plus importante de l’OM. L’objectif serait limpide : permettre une éventuelle vente du club à un prix plus élevé lorsque les conditions économiques seront plus favorables.