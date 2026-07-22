La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Conscient que l’OL a une longueur d’avance dans le dossier Loïs Openda, le RC Lens a déjà lancé d’autres pistes au mercato estival.

Le RC Lens ne mise pas tout sur le retour de Loïs Openda. Conscient de la complexité du dossier et de la concurrence de l’OL, qui a la préférence du joueur de 26 ans en cas de retour en Ligue 1 cet été, Jean-Louis Leca travaille déjà sur plusieurs solutions de repli.

Le RC Lens attend un miracle pour Openda

Selon Foot Mercato, le RC Lens continue d’espérer un retour de Loïs Openda, mais le dossier reste extrêmement compliqué. Le club artésien ne peut tout simplement pas s’aligner sur les conditions financières exigées par la Juventus Turin sans une prise en charge massive du salaire du joueur par le club italien.

Face à cette situation, Jean-Louis Leca a déjà décidé d’activer d’autres pistes pour renforcer le secteur offensif du RC Lens, afin de satisfaire le nouveau coach des Sang et Or, Dino Toppmöller.

Leca prépare la suite du mercato

Selon Foot Mercato, le directeur sportif des Sang et Or travaille actuellement sur plusieurs alternatives afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu si le dossier Openda venait définitivement à échouer.

Pour l’heure, les identités des joueurs ciblés n’ont pas filtré. Même si le rêve de revoir Loïs Openda sous le maillot lensois reste présent, le RC Lens avance en parallèle sur d’autres dossiers. Une stratégie qui permet au club de ne pas dépendre d’un seul profil alors que le marché des attaquants s’annonce particulièrement animé.