La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un concurrent de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2 va s’offrir un champion du monde 2018 au mercato estival.

L’un des concurrents de l’ASSE et du FC Nantes pourrait réaliser un énorme coup sur le marché des transferts. Selon L’Équipe, l’USL Dunkerque est sur le point de s’offrir un renfort de prestige avec l’arrivée de Steven Nzonzi, champion du monde 2018 avec l’équipe de France.

Nzonzi de retour en France

Libre depuis la fin de son contrat avec Stoke City, Steven Nzonzi aurait trouvé un accord avec Dunkerque. À 37 ans, l’ancien milieu du Stade Rennais s’apprête à retrouver le football français, cinq ans après son passage en Bretagne. L’international français, fort de 20 sélections avec les Bleus, accepterait ainsi le défi de la Ligue 2.

La saison dernière, Nzonzi a encore disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs de Stoke City. Passé notamment par Amiens, Blackburn, Stoke, Séville, l’AS Rome, Galatasaray et le Stade Rennais, il apportera une expérience rare à un effectif dunkerquois ambitieux. Son objectif sera d’encadrer un groupe qui rêve de jouer les premiers rôles dans la lutte pour la montée.

L’ASSE et le FC Nantes prévenus

Avec cette signature, l’USL Dunkerque enverrait un message fort à l’ensemble de la Ligue 2. Le club nordiste démontre son ambition de se mêler à la course à l’accession en s’appuyant sur un joueur au palmarès exceptionnel.

Pour l’ASSE et le FC Nantes, deux favoris annoncés pour retrouver la Ligue 1, voir un concurrent direct accueillir un champion du monde constitue forcément un élément à surveiller. Même à 37 ans, Steven Nzonzi reste un joueur capable d’apporter son leadership, son expérience et sa maîtrise du haut niveau dans un championnat particulièrement exigeant.