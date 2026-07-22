Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Sur le départ de la Juventus Turin au mercato, Loïs Openda (26 ans) a un penchant pour un club de Ligue 1.

Sur le départ de la Juventus Turin, Loïs Openda a déjà une préférence pour la suite de sa carrière. L’attaquant belge de 26 ans souhaite retrouver la Ligue 1 et aurait clairement fait passer un message à l’un des clubs intéressés.

Openda privilégie l’OL et la L1

Selon Foot Mercato, Loïs Openda est particulièrement séduit par le projet de l’OL. En quête d’un nouveau défi après une saison compliquée à la Juventus Turin, l’international belge ne serait pas opposé à un retour en France, où il avait explosé sous les couleurs du RC Lens. Toujours d’après Foot Mercato, le joueur a récemment envoyé des signaux très positifs à la direction lyonnaise.

L’opportunité de retrouver un rôle majeur en attaque et de disputer le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions début août pèserait lourd dans sa réflexion, lui qui cherche à rebondir après avoir manqué la Coupe du Monde 2026.

Le RC Lens dans le dur ?

Si l’OL semble avoir les faveurs du joueur, la Juventus Turin voit les choses autrement. Le club italien privilégie un transfert vers la Premier League afin de récupérer une indemnité importante et de se débarrasser du salaire conséquent de son attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2030. La Vieille Dame espère même qu’un club anglais, comme Coventry, prendra en charge l’intégralité de sa rémunération, voire réalisera un transfert définitif.

Le RC Lens continue de croire à un retour de son ancien buteur mais le club artésien se heurte aux mêmes difficultés financières que ses concurrents. Sans un effort significatif de la Juventus sur le plan salarial, l’opération paraît très compliquée pour les Sang et Or. L’OL, qui dispose d’une marge de manœuvre légèrement supérieure, pourrait donc profiter de la volonté affichée du joueur pour tenter de faire pencher la balance.