RC Lens : un cadre choisit de rester malgré une offre anglaise

Courtisé par Aston Villa pour prendre la succession d’Emiliano Martínez, Robin Risser ne semble pas pressé de quitter le RC Lens. À seulement 21 ans, le gardien français souhaiterait poursuivre sa progression à Bollaert et disputer au moins une saison supplémentaire sous les couleurs sang et or. Une décision forte qui pourrait bouleverser les plans du club anglais.

Aston Villa en fait une priorité

La saison exceptionnelle de Robin Risser n’est évidemment pas passée inaperçue en Premier League. À la recherche d’un possible successeur à Emiliano Martínez, annoncé sur le départ, Aston Villa a placé le gardien lensois tout en haut de sa liste.

Les Villans suivent son évolution depuis plusieurs mois et se prépareraient à transmettre une première proposition au RC Lens. L’objectif serait d’anticiper le départ du champion du monde argentin, notamment attendu du côté de la Juventus.

Le profil de Risser a tout pour plaire au club de Birmingham : jeune, déjà expérimenté, performant sur sa ligne et encore doté d’une importante marge de progression. Mais malgré l’intérêt concret d’une formation ambitieuse de Premier League, le Français aurait déjà une préférence très claire pour son avenir.

Risser privilégie une saison supplémentaire à Lens

Robin Risser souhaiterait rester au RC Lens au moins une année de plus. Le portier de 21 ans estime que le contexte lensois reste idéal pour poursuivre sa progression.

À Bollaert, il bénéficie d’une place de titulaire indiscutable et de la confiance totale du club. Un environnement sécurisant qu’il ne retrouverait pas nécessairement immédiatement en Angleterre, où la concurrence et la pression seraient encore plus fortes.

Plutôt que de brûler les étapes, Risser semble donc privilégier la continuité. Une décision particulièrement mature alors que la perspective de découvrir la Premier League et de succéder à une référence mondiale comme Emiliano Martínez pourrait être difficile à refuser.

Le jeune gardien avait d’ailleurs déjà exprimé son envie de poursuivre l’aventure lensoise à l’issue de sa remarquable saison.

Robin Risser donne sa priorité à une saison de plus au RC Lens malgré l’intérêt concret d’Aston Villa.



Le gardien de 21 ans souhaiterait poursuivre sa progression à Bollaert, où il s’est imposé comme titulaire, tandis que les Villans suivent son dossier pour anticiper un… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) July 20, 2026

Une saison qui a changé son statut

Arrivé dans l’Artois avec l’ambition de franchir un nouveau palier, Robin Risser s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ses performances ont largement contribué à la deuxième place décrochée par le RC Lens.

Sa régularité, sa sérénité et ses nombreuses interventions décisives lui ont permis de remporter le trophée UNFP de meilleur gardien du Championnat. Il a également intégré le groupe de l’équipe de France pour la Coupe du monde en qualité de troisième portier.

En seulement une saison, Risser est donc passé du statut de grand espoir à celui de gardien international convoité par les écuries étrangères. Une ascension fulgurante qui pourrait permettre au Racing de réaliser une énorme plus-value.

Lens ne veut pas lâcher son joyau

La volonté du joueur rejoint celle de la direction lensoise. Le Racing n’envisage pas de se séparer facilement de son titulaire après seulement une année passée au club.

Sportivement, conserver Risser constituerait une garantie majeure avant une saison particulièrement ambitieuse. Le gardien connaît parfaitement son environnement et possède encore une grande marge de progression. Son maintien permettrait aussi au club d’éviter un nouveau chantier à un poste stratégique.

Aston Villa possède les moyens financiers pour faire réfléchir les dirigeants lensois, mais il lui faudra présenter une proposition exceptionnelle pour espérer inverser la tendance. Sans offre impossible à refuser, toutes les parties semblent aujourd’hui privilégier une saison supplémentaire à Bollaert.

L’appel de la Premier League est bien réel. Mais pour Robin Risser, le meilleur choix serait encore Lens. Une excellente nouvelle pour les Sang et Or, qui pourraient conserver l’un de leurs joueurs les plus précieux malgré une offensive anglaise particulièrement menaçante.