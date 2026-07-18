RC Lens Mercato : le coach du PSV clôture le dossier Armando Obispo

Le défenseur néerlandais Armando Obispo se rapproche bien du RC Lens, comme désormais confirmé par le coach du PSV Peter Bosz, qui a salué son passage au club néerlandais.

Le mercato du RC Lens avance avec une nouvelle arrivée défensive en préparation. Armando Obispo va quitter le PSV Eindhoven et prendre la direction de l’Artois. Une information renforcée par les déclarations de Peter Bosz, l’entraîneur du club néerlandais, qui a confirmé le départ de son défenseur dans la foulée du match amical face à la Royale Union saint-gilloise ce samedi (7-3).

« Je l’ai félicité. J’étais content qu’il soit là », a expliqué le technicien du PSV pour VoetbalPrimeur. « Il a toujours répondu présent. Il a été un joueur important pour nous », a ajouté Bosz au sujet du défenseur central de 27 ans.

Un renfort d’expérience pour la défense lensoise

Formé au PSV Eindhoven, Armando Obispo possède une solide expérience du haut niveau aux Pays-Bas. Défenseur central gaucher, il arrive avec un profil recherché par le RC Lens : un joueur capable d’apporter de la stabilité, de la relance et du caractère dans l’axe défensif après le départ de Malang Sarr.

Les négociations entre Lens et le PSV avaient été ouvertes après une première offre du club artésien pour le joueur. Les deux formations se sont mises d’accord sur un montant de 4 millions d’euros hors bonus avant la confirmation du départ par l’entraîneur néerlandais.

Avec cette arrivée, le RC Lens poursuit donc son recrutement en renforçant un secteur défensif qui reste une priorité, alors que le Polonais Maik Nawrocki a été officialisé ces dernières heures.