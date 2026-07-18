ASSE : les Verts s’inclinent dans un match amical très triste face au Servette FC

L’ASSE a connu sa première défaite de la préparation estivale. Opposés au Servette Genève ce samedi, les Verts d’Ian Cathro se sont inclinés 1-0.

Pour leur deuxième match amical de l’été, les Verts se déplaçaient en Suisse pour affronter le Servette. Ian Cathro a reconduit un système en 4-2-2-2. L’ASSE a montré de bonnes intentions en début de rencontre avec un pressing haut et des phases de possession intéressantes, mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste. Malgré quelques situations dangereuses, notamment grâce aux centres de Ferreira, ce sont les Suisses qui ont trouvé l’ouverture avant la pause par Stevanovic sur une frappe de loin (32e) après une perte de balle de Ferreira dans l’axe.

Au retour des vestiaires, les nombreux changements opérés par Ian Cathro n’ont pas permis aux Verts de revenir au score. Plus solides défensivement que dangereux offensivement, les Stéphanois ont même frôlé le break en fin de match.

L’ASSE s’incline finalement 1-0 face au Servette dans un match tout de même assez triste, et le principal chantier reste l’efficacité offensive et la capacité à se créer davantage d’occasions franches.

La compo de l’ASSE : Larsonneur – Ferreira (46e Kasia), Le Cardinal (63e Annan), Naïr (59e Nadé), Pedro (63e Stojkovic)- Bernauer (63e Sahraoui), Csongvai (63e Gadegbeku), Baallal (46e Cardona), Breum (63e Miladinovic) – Duffus (63e Ballo), Stassin (63e Moulin).