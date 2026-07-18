ASSE : le onze type de Ian Cathro au 18 juillet

Voici à quoi ressemble l’équipe type de l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, au 18 juillet 2026.

À l’heure où ces lignes sont écrites, cinq joueurs ont rejoint les rangs de l’AS Saint-Étienne depuis le début du mercato estival. Il y a un gardien (Mamour Ndiaye), un défenseur central (Sohaib Naïr), un milieu défensif (Áron Csongvai), un milieu offensif (Jakob Breum) et un ailier gauche (Thierno Ballo). Dans le sens des départs, sept joueurs ont déjà quitté le club forézien, pour la plupart libres ou au terme de leur prêt : Dennis Appiah, Brice Maubleu, Florian Tardieu, Beres Owusu, Abdoulaye Kanté, Karim Cissé et Aboubaka Soumahoro.

Trois des cinq premières recrues dans le onze type de Cathro ?

À trois semaines du premier match de la saison contre Sochaux, le futur onze type du nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, commence à se dessiner. Au poste de gardien, Gautier Larsonneur est le titulaire à l’instant T, même si Mamour Ndiaye est arrivé cet été pour lui apporter de la concurrence. En défense, Kévin Pedro devrait débuter au poste de latéral droit, tandis que Ben Old tient la corde à gauche, en attendant l’éventuelle arrivée d’un renfort à ce poste, qui pourrait être Victor Bak (FC Midtjylland). Dans l’axe, Julien Le Cardinal, nommé nouveau capitaine des Verts par Ian Cathro, devrait être associé à Sohaib Naïr, recruté cet été en provenance de l’En Avant Guingamp.

Dans l’entrejeu, Maxime Bernauer, défenseur central de métier, pourrait s’imposer au poste de milieu défensif. Il serait alors en concurrence avec Mahmoud Jaber pour accompagner dans le double pivot Áron Csongvai, cinquième recrue du club stéphanois. En attaque, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili, toujours au club malgré les nombreuses rumeurs de départ, semblent, pour l’heure, les titulaires sur les ailes, même si Thierno Ballo pourrait rapidement bousculer la hiérarchie. Recrue phare du mercato estival stéphanois à ce stade, Jakob Breum est venu dans le Forez pour être titulaire au poste de milieu offensif. Enfin, Lucas Stassin conserve une place de titulaire à la pointe de l’attaque, en attendant un éventuel départ.

Le onze type de l’ASSE au 18 juillet : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Old – Bernauer ou Jaber, Csongvai – Cardona ou Ballo, Breum, Davitashvili – Stassin.