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Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour Amoura ! 

Par Bastien Aubert - 18 Juil 2026, 00:05
Mohamed Amoura (Algérie)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans les petits papiers du Stade Rennais au mercato estival, Mohamed Amoura (Wolfsburg, 26 ans) est fortement courtisé à l’étranger. 

Le Stade Rennais pourrait voir l’une de ses pistes offensives lui échapper. Suivi pour renforcer l’attaque de Franck Haise, Mohamed Amoura est de nouveau très convoité sur le marché européen. Deux clubs prestigieux sont déjà passés à l’offensive.

Benfica et Everton reviennent à la charge

Selon Bild, Benfica Lisbonne et Everton surveillent de très près la situation de Mohamed Amoura. Aucune offre officielle n’a encore été transmise à Wolfsburg, mais le club allemand s’attend à recevoir des propositions dans les prochaines semaines alors que le mercato entre dans sa phase active. Une concurrence qui complique sérieusement les plans du Stade Rennais.

Recruté définitivement l’été dernier en provenance de l’Union Saint-Gilloise pour près de 15 millions d’euros, l’international algérien n’a pas totalement répondu aux attentes en Bundesliga. Freiné par une blessure, Amoura a néanmoins terminé la saison avec 8 buts et 3 passes décisives en 30 rencontres, des statistiques qui continuent de séduire plusieurs formations européennes. Contrairement à l’été dernier, Wolfsburg semble désormais plus ouvert à un transfert.

Amoura loin du Stade Rennais ?

Le club lisboète connaît parfaitement le dossier. Il y a un an, Benfica avait déjà tenté de recruter Mohamed Amoura en proposant jusqu’à 35 millions d’euros, une offre finalement refusée par Wolfsburg. Aujourd’hui, le contexte est différent. La valeur du joueur semble avoir légèrement baissé, ce qui pourrait permettre aux Portugais, comme à Everton, de négocier un transfert à un tarif plus abordable.

Si le Stade Rennais envisageait réellement de passer à l’action, il devra désormais composer avec une concurrence particulièrement relevée. Entre Benfica, Everton et l’ouverture de Wolfsburg à un départ, le dossier risque rapidement de s’accélérer. Les prochaines semaines devraient être déterminantes pour l’avenir de Mohamed Amoura, qui pourrait finalement poursuivre sa carrière loin de la Bundesliga… et ne jamais rejoindre la Bretagne.

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