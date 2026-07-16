Stade Rennais : Franck Haise prend une décision majeure pour le mercato !

À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise imprime déjà sa marque. L’entraîneur français souhaite rapidement réduire la taille de son effectif afin de travailler avec un groupe plus resserré pour la suite de la préparation estivale. Un choix fort qui devrait accélérer plusieurs départs au cours des prochaines semaines.

Le mercato rennais risque de connaître un sérieux coup d’accélérateur. Alors que le club breton dispose actuellement d’un groupe particulièrement fourni, Franck Haise a clairement annoncé son intention de faire le tri.

« Je ne peux pas faire jouer 29 joueurs de champ », a expliqué le technicien français. Un constat logique à ce stade de la préparation, mais qui ressemble également à un message directement adressé à certains membres de l’effectif.

Plusieurs départs attendus à Rennes

Pour mettre en place ses principes de jeu et offrir suffisamment de temps de jeu à chacun, Franck Haise souhaite travailler avec un groupe moins nombreux. La direction rennaise va donc devoir trouver des solutions pour les joueurs qui n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur.

Ventes définitives, prêts ou résiliations de contrat : toutes les possibilités pourraient être étudiées afin d’alléger l’effectif et la masse salariale. Les prochaines rencontres de préparation seront ainsi déterminantes pour plusieurs Rennais, qui devront rapidement convaincre leur coach de leur accorder une place dans son projet.

🚨 FRANCK HAISE 🇫🇷 VA RÉDUIRE SON EFFECTIF À RENNES ! ❤️🖤



Il veut resserrer son groupe avant la suite de la préparation.



« Je ne peux pas faire jouer 29 joueurs de champ », a-t-il expliqué, alors que plusieurs départs sont attendus cet été.



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Le mercato pourrait rapidement s’emballer

Cette réduction de l’effectif représente également une étape importante pour la suite du recrutement. Avant d’accueillir de nouveaux renforts, Rennes devra certainement parvenir à céder certains éléments devenus indésirables ou confrontés à une concurrence trop importante.

Franck Haise veut désormais avancer avec un groupe pleinement impliqué et adapté à ses exigences. La décision est prise : tout le monde ne poursuivra pas l’aventure en Bretagne. Le grand ménage estival vient officiellement de commencer au Stade Rennais.