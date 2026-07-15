OM, RC Lens, Stade Rennais, OL : un club de Ligue 1 a bouclé le transfert de Pagis !

Annoncé dans le viseur de l’OM, du RC Lens, du Stade Rennais ou encore de l’OL ces dernières semaines, Pablo Pagis ne rejoindra finalement aucun de ces clubs.

Le feuilleton Pablo Pagis touche à sa fin. Courtisé par plusieurs formations ambitieuses de Ligue 1, parmi lesquelles l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, l’ailier de 23 ans va finalement poursuivre sa carrière sous les couleurs du Paris FC.

Selon les informations de L’Équipe, le club francilien est parvenu à trouver un accord total avec le FC Lorient pour le transfert du joueur. Pablo Pagis doit signer un contrat de cinq saisons avec le promu parisien, qui poursuit un mercato particulièrement ambitieux.

Un transfert à près de 16,5 millions d’euros

Pour convaincre Lorient de céder l’un de ses meilleurs éléments, le Paris FC va débourser 15 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 1,5 million d’euros de bonus, notamment liés à une éventuelle qualification européenne.

Une opération importante pour le club soutenu par la famille Arnault, qui multiplie les investissements afin de bâtir un effectif capable de s’installer durablement en Ligue 1.

Avant Pagis, le Paris FC avait déjà sécurisé les arrivées du défenseur italien Diego Coppola, recruté pour environ 16 millions d’euros hors bonus, ainsi que du jeune Emmanuel Mbemba.

L’OM, Lens, Rennes et l’OL battus

Auteur d’une saison référence avec Lorient en 2025-2026, Pablo Pagis sort d’un exercice particulièrement convaincant avec 10 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Des performances qui avaient logiquement attiré plusieurs clubs français.

L’OM s’était récemment positionné sur le dossier, tandis que le RC Lens, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais figuraient également parmi les prétendants les plus insistants ces derniers mois.

Mais c’est bien le Paris FC qui a remporté la bataille en proposant l’offre la plus convaincante, aussi bien pour Lorient que pour le joueur.

Le Paris FC affiche ses ambitions

Fils de l’ancien international français Mickaël Pagis, Pablo Pagis confirme son ascension après une première saison pleine dans l’élite. Son profil de joueur capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe correspond parfaitement aux attentes du nouvel entraîneur Liam Rosenior.

Avec ce recrutement majeur, le Paris FC envoie un signal fort à ses concurrents. En attirant un joueur convoité par plusieurs places fortes de Ligue 1, le club parisien démontre qu’il entend rapidement changer de dimension et s’imposer comme un acteur crédible du championnat.