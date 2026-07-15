Ligue 1 : un dernier coup de poker pour sauver un club historique ?

C’est officiel, les Girondins de Bordeaux sont officiellement exclus des championnats nationaux, mais Gérard Lopez mise désormais sur un ultime appel d’offres.

C’est officiel pour les Girondins de Bordeaux. La DNCG a officialisé ce mercrdi l’exclusion du club des championnats nationaux, et Gérard Lopez n’a plus qu’une marge de manœuvre extrêmement réduite.

Le projet de reprise porté par le fonds d’investissement britannique Sparta, qui devait permettre de présenter les garanties financières exigées par le gendarme financier du football français, s’est effondré au dernier moment. Les investisseurs n’ont pas réussi à réunir les quelque 10 millions d’euros nécessaires pour assurer la viabilité du club et répondre aux exigences de la DNCG.

Pas d’apport personnel, mais un appel d’offres

Lors de son audition devant la commission d’appel, Gérard Lopez a confirmé qu’il ne financerait pas lui-même la saison à venir.

À la place, le président et propriétaire des Girondins a proposé une dernière solution : lancer un appel d’offres afin de trouver rapidement un repreneur susceptible de reprendre le club, comme le rapporte Sud-Ouest. Une stratégie de dernière minute qui pourrait permettre d’éviter une disparition pure et simple de l’institution bordelaise, même si les délais apparaissent extrêmement serrés.

Le spectre d’une liquidation judiciaire

Cette décision de la DNCG envoie, pour le moment, les Girondins dans un scénario catastrophe. Déjà relégué sportivement de Ligue 1 en 2022 puis rétrogradé administrativement en National 2 en 2024, le club historique pourrait désormais évoluer au mieux en Régional 1 si aucun recours n’aboutit.

Plus inquiétant encore, une liquidation judiciaire est désormais évoquée. Un rendez-vous est attendu devant le tribunal de commerce, tandis que la poursuite du plan de continuation pourrait être remise en cause si aucune solution financière crédible n’est trouvée.

Un recours devant le CNOSF en préparation

Malgré cette nouvelle décision défavorable, les Girondins ne comptent pas abandonner. Le club prépare un recours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), une démarche qui pourrait permettre de gagner du temps en attendant l’éventuelle arrivée d’un repreneur.

L’avenir des Marine et Blanc dépend désormais de la capacité de Gérard Lopez à convaincre un investisseur de reprendre rapidement le club. Sans solution financière, les Girondins pourraient connaître l’un des plus grands naufrages de l’histoire du football français.