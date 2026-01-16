Girondins de Bordeaux : Lizarazu secoue Gérard Lopez, ça décape !

Impossible d’ignorer la nouvelle salve entre Bixente Lizarazu et Gérard Lopez viennent de franchir un cap dans leur opposition médiatique. Sur fond de crise profonde aux Girondins de Bordeaux, les deux hommes se livrent à un bras de fer qui ne fait que s’intensifier, symbolisant la fracture entre ancienne gloire et actuel propriétaire d’un club en perdition.

Le ton a rarement été aussi direct du côté du boss bordelais. Interrogé sur les critiques de Lizarazu à propos de sa gestion, Gérard Lopez n’a pas mâché ses mots :

« Lizarazu devrait parler de foot plutôt que des choses qu’il ne comprend pas. »

Attaqué sur son engagement envers le club, Lopez a ajouté avec fermeté :

« J’ai mis beaucoup plus que lui ou d’autres qui n’ont jamais rien mis. J’ai été là quand personne n’a voulu s’occuper du club la première fois. Ce n’est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou a minima vous informer. »

Avec ces déclarations, le message est clair : pour Lopez, l’expérience sur le terrain ne prévaut pas sur les réalités du management. Une logique qu’il a déjà défendue face à d’autres figures du football, persuadé que ses responsabilités actuelles exigent aussi le respect.

La réplique mordante de Liza

Il ne fallait pas longtemps pour que Bixente Lizarazu contre-attaque, fidèle à son franc-parler et à son attachement à Bordeaux. Sur ses réseaux sociaux, l’ex-international français met la barre haut avec une dose de sarcasme :

« J’ai joué neuf saisons dans le club de foot le mieux géré au monde (Bayern si tu connais pas). Donc c’est certain, je ne peux pas comprendre ta gestion et comment tu fais pour tuer tous les clubs que tu achètes. Des bisous. »

Lizarazu ne s’arrête pas là. Très attaché au club formateur de son enfance (1988-1996), il dénonce l’état actuel des Girondins et balance, chiffres à l’appui :

94 millions d’euros de dettes

400 créanciers non réglés

86 salariés licenciés

Double relégation, de la Ligue 1 à la N2

Son ironie tranche : « L’as des as de la finance a parlé. »

Un duel qui dure : retour sur les épisodes précédents

Ce n’est pas le premier round entre les deux hommes. Déjà à l’été 2024, alors que Bordeaux était rétrogradé administrativement en National puis en N2, Lizarazu tonnait :

« Je suis dégoûté comme tous ceux qui aiment ce club. Ce qui se passe est la conséquence d’une gestion sportive et financière désastreuse depuis de nombreuses années. »

Lopez, de son côté, avait pris de haut le projet de reprise conduit par Oliver Kahn, ancien coéquipier de Lizarazu au Bayern :

« Pas besoin de sortir d’une école de commerce pour voir qu’il n’y avait rien. Les affaires se font avec de l’argent et du risque, pas avec des clics. »

À chaque fois, la riposte de Lizarazu s’accompagne de chiffres foudroyants et d’un appel : que Lopez quitte enfin le paysage bordelais.

Bordeaux dans la tourmente : quel avenir ?

Ce duel Lizarazu–Lopez cristallise les maux d’un club historique, perdu entre passé glorieux et avenir incertain. Depuis l’arrivée de Lopez, la descente aux enfers se matérialise en chiffres et en souffrance sociale. Pour les supporters, l’impact de ces passes d’armes est double : il révèle la fracture entre générations et accentue une crise d’identité qui fragilise chaque jour un peu plus l’institution Girondine.