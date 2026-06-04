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ASSE Mercato : Tanenbaum a parlé, Kilmer fonce sur un ex attaquant de la Juve ! 

Par Bastien Aubert - 4 Juin 2026, 20:00
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Kevin Monzialo (Den Bosch)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que Lary Tanenbaum a rassuré sur son investissement à l’ASSE, Kilmer Sports Ventures s’est mise sur les traces d’un avant-centre.

L’ASSE prépare son mercato avec ambition. Dans un contexte où Larry Tanenbaum a tenu à réaffirmer son soutien au projet stéphanois, les Verts veulent avancer sur le renforcement de leur secteur offensif. Parmi les profils étudiés, le site Jeunes Footeux assure que figure Kevin Monzialo, un joueur dont la cote ne cesse de grimper sur le marché européen.

Monzialo, une saison qui change tout

À 25 ans, Monzialo semble avoir atteint un nouveau palier dans sa carrière. Sous les couleurs du FC Den Bosch, en deuxième division néerlandaise, l’international congolais a réalisé l’exercice le plus abouti de son parcours professionnel. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 18 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants qui témoignent de son influence dans le jeu offensif de son équipe. Capable d’évoluer sur les ailes mais aussi dans des positions plus axiales, Monzialo s’est distingué par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire basculer les rencontres.

Avant d’exploser aux Pays-Bas, le joueur avait suivi un parcours atypique. Formé au SM Caen, il avait ensuite rejoint la Juventus, où il a évolué avec les équipes U19 puis U23 du géant italien. Même s’il n’a jamais réussi à s’imposer chez les professionnels à Turin, cette expérience lui a permis d’acquérir une solide formation tactique et technique. Aujourd’hui, son passage à Den Bosch lui offre enfin la visibilité qui lui avait parfois manqué ces dernières années.

Kilmer prêt à frapper fort au Mercato ?

Le dossier s’annonce toutefois complexe pour l’ASSE. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club néerlandais, Kevin Monzialo attire désormais de nombreux prétendants. Plusieurs formations d’Eredivisie auraient déjà manifesté leur intérêt afin de le conserver dans le championnat néerlandais. Selon nos confrères, un club de Ligue 1 suit également sa situation avec attention. À cela s’ajoute l’intérêt d’une formation saoudienne capable de proposer des conditions salariales très supérieures à celles du football français. De quoi faire grimper les enchères et renforcer la position du FC Den Bosch dans les négociations.

Avec le soutien affiché de Larry Tanenbaum et les ambitions de Kilmer Sports Ventures, l’ASSE espère néanmoins rester attractive sur ce type de dossier. Les dirigeants stéphanois savent que le recrutement d’un joueur capable d’apporter immédiatement des statistiques offensives importantes pourrait faire la différence dans les objectifs du club. Reste désormais à savoir si les Verts parviendront à convaincre Monzialo de poursuivre sa progression dans le Forez plutôt que de céder aux sirènes de clubs plus huppés ou financièrement plus puissants.

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