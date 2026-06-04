ASSE Mercato : Francfort fonce sur N’Guessan, les Verts peuvent toucher gros

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’AS Saint-Étienne pourrait rapidement lancer son mercato estival dans le sens des départs. Alors que les Verts doivent préparer une saison capitale avec un objectif clair, remonter en Ligue 1, un premier dossier chaud serait déjà en train de s’accélérer en coulisses : celui de Djylian N’Guessan.

Selon les informations exclusives de Fabrizio Romano, l’Eintracht Francfort discute actuellement avec le jeune attaquant de l’ASSE en vue d’un transfert dès cet été. Une piste sérieuse qui pourrait permettre au club stéphanois de récupérer une somme intéressante pour un joueur formé au club, dont l’avenir semble de plus en plus s’écrire loin du Forez.

Djylian N’Guessan vers l’Allemagne ?

Révélé comme l’un des talents à suivre du centre de formation stéphanois, Djylian N’Guessan attire désormais l’attention à l’étranger. Et pas n’importe où. L’Eintracht Francfort, club réputé pour son flair avec les jeunes profils offensifs, aurait entamé des discussions pour tenter de le recruter cet été.

Un intérêt qui confirme que, malgré une saison compliquée, le potentiel du joueur reste bien identifié sur le marché européen. À seulement quelques mois d’un tournant important dans sa carrière, N’Guessan pourrait être tenté par un nouveau challenge, dans un championnat où les jeunes talents ont souvent l’occasion de s’exprimer plus rapidement.

Une valeur en baisse, mais une belle opportunité pour l’ASSE

Estimé à 4 millions d’euros par le site Transfermarkt, Djylian N’Guessan a vu sa cote être freinée par une saison moins aboutie que prévu. Dans un contexte sportif difficile pour l’ASSE, le jeune attaquant n’a pas forcément pu confirmer toutes les attentes placées en lui.

Mais son profil conserve une vraie valeur marchande. Et pour Saint-Étienne, la situation contractuelle du joueur change forcément la donne. N’Guessan n’a toujours pas prolongé avec son club formateur, ce qui pourrait pousser les dirigeants stéphanois à accélérer les discussions afin d’éviter de voir le dossier se compliquer davantage.

🚨🦅 EXCL: Eintracht Frankfurt are in talks to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne. pic.twitter.com/s8QgkGmLEJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Saint-Étienne doit vendre intelligemment pour reconstruire

Après une saison décevante, l’ASSE sait qu’elle devra se renforcer intelligemment pour viser la remontée en Ligue 1. Mais pour recruter, il faudra aussi faire rentrer de l’argent. Dans cette optique, un départ de Djylian N’Guessan pourrait représenter une opération importante.

Même si perdre une pépite formée au club n’est jamais anodin, les Verts pourraient récupérer une somme non négligeable, surtout si l’Eintracht Francfort décide de passer concrètement à l’action. Une vente bien négociée permettrait à la direction stéphanoise de dégager des moyens pour renforcer un effectif qui aura besoin de sang neuf, d’expérience et de garanties.

Un premier gros dossier à surveiller de très près

Le mercato de l’ASSE pourrait donc démarrer fort avec ce dossier Djylian N’Guessan. Entre un joueur qui n’a pas prolongé, un club allemand intéressé et une direction stéphanoise dans l’obligation de préparer la suite, tous les ingrédients sont réunis pour voir les discussions s’intensifier dans les prochains jours.

Reste désormais à savoir jusqu’où l’Eintracht Francfort sera prêt à aller pour convaincre Saint-Étienne. Une chose est sûre : dans un été qui s’annonce très animé dans le Forez, le départ de Djylian N’Guessan pourrait bien être le premier mouvement marquant du mercato stéphanois.