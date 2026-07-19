Stade Rennais : le onze type de Franck Haise au 19 juillet

Voici à quoi ressemble l’équipe type de l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, au 19 juillet 2026.

Le Stade Rennais est l’équipe de Ligue 1 la plus active depuis le début du mercato estival avec déjà six recrues enregistrées : Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds. En attendant d’éventuels nouveaux renforts, ces nombreuses arrivées devraient bouleverser le onze type de l’entraîneur rennais, Franck Haise.

Déjà trois recrues dans le onze rennais ?

Dans les cages, Brice Samba reste le titulaire indiscutable, tandis que Nicolas Lemaître est arrivé pour occuper le rôle de gardien numéro 2. En défense, Przemysław Frankowski sera en concurrence avec Bryan Reynolds au poste de latéral droit, tandis qu’Abdelhamid Aït Boudlal, Anthony Rouault et Quentin Merlin partent, pour l’heure, avec une longueur d’avance en défense, en attendant d’éventuels renforts, notamment un patron en charnière centrale, qui pourrait être Charlie Cresswell (Toulouse FC).

Au milieu de terrain, Adrien Thomasson, arrivé libre cet été à Rennes en provenance du RC Lens, pourrait former un duo expérimenté dans l’entrejeu avec Valentin Rongier, même si Mahdi Camara postule également à une place de titulaire. Sur les ailes, Mousa Al-Tamari devrait conserver sa place de titulaire à droite, tandis qu’Eliezer Mayenda, recruté pas moins de 22 millions d’euros par le club breton cet été, pourrait être aligné sur l’aile gauche par Franck Haise, lui qui est également capable d’évoluer dans l’axe. Entre les deux, Sebastian Szymanski est attendu comme titulaire au poste de milieu offensif. À la pointe de l’attaque, on retrouvera Esteban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2025-2026.

Le onze type du Stade Rennais au 19 juillet : Samba – Frankowski ou Reynolds, Aït-Boudlal, Rouault, Merlin – Rongier, Thomasson – Al-Tamari, Szymanski, Mayenda – Lepaul.