Stade Rennais Mercato : le plan B à Cresswell est connu, c’est un autre taulier de Ligue 1

Alors que le dossier Charlie Cresswell se complique entre le Stade Rennais et Toulouse, les dirigeants bretons auraient déjà activé d’autres pistes en défense centrale.

Le Stade Rennais continue de travailler sur le renforcement de sa défense centrale. Priorité de Franck Haise et de la cellule sportive rennaise, le recrutement d’un nouveau défenseur axial pourrait connaître un changement de direction si le dossier Charlie Cresswell venait à ne pas aboutir.

Selon les échos de l’insider Jonathan, Toulouse jouerait actuellement la montre dans les discussions concernant Cresswell, malgré des échanges jugés positifs au départ. Face à cette situation, Rennes aurait réactivé certaines pistes étudiées auparavant. Parmi elles figure celle menant à Ismaël Doukouré (22 ans).

Doukouré, un profil apprécié par Loïc Désiré

Le taulier du RC Strasbourg présente plusieurs arguments qui séduisent le Stade Rennais. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe mais également au milieu défensif, Doukouré correspond au profil recherché par les Rouge et Noir : un joueur jeune, déjà expérimenté en Ligue 1 et avec une marge de progression importante.

Le directeur sportif rennais Loïc Désiré connaît particulièrement bien le joueur puisqu’il avait participé à son recrutement à Strasbourg. Une relation qui pourrait compter dans un éventuel passage à l’offensive.

Un dossier coûteux pour Rennes

La principale difficulté reste toutefois financière. En effet, Strasbourg valoriserait fortement son défenseur, avec une estimation pouvant dépasser les 20 millions d’euros. Un investissement conséquent pour Rennes, même si le club breton cherche un élément capable de s’inscrire dans la durée.

Après avoir déjà ciblé Charlie Cresswell, Loïc Désiré avait confirmé que le défenseur anglais faisait partie des profils suivis, tout en précisant que Rennes travaillait sur plusieurs options.

Une alternative crédible à Cresswell ?

Si les négociations avec Toulouse venaient définitivement à bloquer, Ismaël Doukouré pourrait donc devenir une option sérieuse pour le Stade Rennais. Son profil plaît en interne et son potentiel correspond à la stratégie du club, qui souhaite continuer à miser sur des joueurs capables de prendre rapidement une place importante dans l’effectif.

Reste désormais à savoir si Rennes privilégiera la piste Cresswell jusqu’au bout ou décidera d’accélérer sur un dossier plus ambitieux mais également plus onéreux avec Doukouré.