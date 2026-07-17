Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le Stade Rennais, qui rêve de finaliser l’arrivée de Charlie Cresswell (Toulouse, 23 ans) en provenance du Téfécé, connait un contretemps problématique.

Le Stade Rennais va devoir patienter. Alors que l’arrivée de Charlie Cresswell semblait prendre une tournure favorable ces derniers jours, le dossier connaît un sérieux coup de frein : Le Toulouse FC ne compte pas faciliter le départ de son défenseur anglais.

Toulouse temporise pour Cresswell

Selon l’insider Jonathan, les discussions ne sont pas rompues, mais elles avancent beaucoup moins vite que prévu : « Mis à part me dire Cresswell, Toulouse a des demandes importantes et ça attend des ventes… Les infos sont pour le moment maigres. C’était bien avancé mais Toulouse joue la montre. » Le club haut-garonnais souhaiterait d’abord enregistrer plusieurs départs avant d’accélérer sur le dossier de son défenseur central.

Malgré ce ralentissement, le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste. Charlie Cresswell (23 ans) reste l’une des priorités du club breton pour renforcer sa défense cet été. Son profil, jeune, puissant et déjà expérimenté au plus haut niveau, correspond parfaitement aux attentes de Franck Haise.

Un dossier freiné mais loin d’être terminé au Stade Rennais

Les dirigeants du Stade Rennais continuent donc de suivre le dossier avec attention en espérant une ouverture dans les prochains jours. Ce contretemps ne signifie pas pour autant que le transfert est compromis. Il s’agit davantage d’une stratégie de négociation du Toulouse FC, qui souhaite conserver une position de force avant d’éventuelles ventes.

Le Stade Rennais devra donc faire preuve de patience ou revenir avec une offre susceptible de convaincre rapidement les dirigeants toulousains. Le feuilleton Charlie Cresswell est donc loin d’avoir livré son verdict, mais le Stade Rennais sait désormais qu’il devra encore patienter avant d’espérer boucler cette recrue.