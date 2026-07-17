Le FC Nantes a enfin pris une décision radicale avec le fantôme de Mostafa Mohamed (28 ans), absent depuis la reprise le 24 juin dernier.

Le feuilleton Mostafa Mohamed prend une tournure de plus en plus tendue au FC Nantes. Absent depuis la reprise de l’entraînement, l’attaquant égyptien ne donne toujours aucun signe de vie à ses dirigeants, au grand agacement de Michel Der Zakarian et de la direction nantaise. Face à cette situation inédite, les Canaris ont décidé de durcir le ton.

Le FC Nantes ne lâche plus Mohamed

Attendu à la Jonelière depuis le 24 juin pour la reprise de la préparation estivale, Mostafa Mohamed ne s’est jamais présenté. Plus inquiétant encore, l’international égyptien reste injoignable malgré les nombreuses tentatives du club pour entrer en contact avec lui. Également très discret sur les réseaux sociaux, le buteur de 28 ans entretient un flou total autour de sa situation.

Selon L’Équipe, les dirigeants du FC Nantes lui adressent désormais quotidiennement un courrier afin de lui notifier qu’il ne sera pas rémunéré tant que son absence ne sera pas justifiée. Le FC Nantes ne compte pas s’arrêter à cette sanction financière. Toujours selon L’Équipe, le club prévoit d’envoyer Mostafa Mohamed avec l’équipe réserve, en National 2, dès son éventuel retour. Une décision forte qui traduit l’agacement de la direction face au comportement de son attaquant.

Un départ désormais inévitable au mercato ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur de Galatasaray ne bénéficie d’aucun traitement de faveur malgré son statut d’international.En interne, les dirigeants du FC Nantes soupçonnent Mostafa Mohamed d’avoir un plan en tête pour forcer son départ durant ce mercato estival. Pour autant, aucun prix de vente n’aurait encore été fixé par le FC Nantes, qui attend d’y voir plus clair avant d’ouvrir officiellement la porte à un transfert.

Auteur de 29 buts et 8 passes décisives en 136 rencontres sous les couleurs nantaises, Mohamed reste un joueur à forte valeur marchande. Mais son bras de fer avec le club pourrait rapidement accélérer son départ. Une chose est certaine : tant que l’attaquant ne réapparaîtra pas à la Jonelière, la tension ne fera que monter entre les deux parties.