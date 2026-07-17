À LA UNE DU 17 JUIL 2026
[13:40]ASSE : l’incroyable histoire d’Ivan Gazidis avant son arrivée chez les Verts
[13:20]FC Barcelone : 105 M€ de plus pour soutenir ses ambitions mercato
[13:00]OM, Stade Rennais : énorme coup de froid dans le dossier Kebbal !
[12:40]FC Barcelone : excellente nouvelle dans le dossier Julián Alvarez !
[12:20]FC Nantes : le Paris FC insiste pour Abline et active déjà un plan B
[12:00]OM : une ancienne piste prestigieuse pour remplacer Greenwood finalement chez un rival de Ligue 1 ?
[11:40]PSG : Paris ne recrutera pas Michael Olise pour une raison simple
[11:29]OM : le verdict est tombé pour Pablo Pagis
[11:20]OM : après Hugo Magnetti, un autre cadre Brestois pour remplacer Mason Greenwood ?
[11:00]ASSE : La réputation de Larsonneur à ses débuts risque de surprendre

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Cafaro, la prochaine recrue de Der Zakarian est connue

Par William Tertrin - 17 Juil 2026, 10:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Après l’arrivée imminente de Mathieu Cafaro, le FC Nantes pourrait rapidement accélérer sur un autre dossier.

Alors que Mathieu Cafaro est annoncé tout proche de s’engager avec le FC Nantes, les dirigeants nantais ne comptent pas s’arrêter là sur le marché des transferts. D’après les informations révélées par David Phelippeau (Ouest-France), une nouvelle priorité se dessine déjà pour la suite du mercato.

Interrogé sur X par un internaute qui lui demandait si la prochaine recrue serait un latéral gauche, le journaliste spécialiste du FC Nantes a répondu sans détour : « Comme écrit dans mon papier en début de semaine ils cherchent oui. »

Aucun latéral gauche de métier dans l’effectif

Cette réponse confirme que le recrutement d’un arrière gauche reste une priorité pour les dirigeants nantais, étant donné qu’aucun latéral de métier n’est présent dans l’effectif après le départ de Cozza et Machado. Aucun nom n’a toutefois filtré à ce stade, le club poursuivant son travail en coulisses pour renforcer ce secteur de jeu.

Après avoir officialisé quatre recrues et bientôt une cinquième, le FC Nantes pourrait donc rapidement passer à l’offensive pour offrir une nouvelle solution à ce poste d’arrière gauche, identifié comme l’un des besoins urgents de l’effectif durant ce mercato estival.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot