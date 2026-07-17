FC Nantes Mercato : après Cafaro, la prochaine recrue de Der Zakarian est connue

Après l’arrivée imminente de Mathieu Cafaro, le FC Nantes pourrait rapidement accélérer sur un autre dossier.

Alors que Mathieu Cafaro est annoncé tout proche de s’engager avec le FC Nantes, les dirigeants nantais ne comptent pas s’arrêter là sur le marché des transferts. D’après les informations révélées par David Phelippeau (Ouest-France), une nouvelle priorité se dessine déjà pour la suite du mercato.

Interrogé sur X par un internaute qui lui demandait si la prochaine recrue serait un latéral gauche, le journaliste spécialiste du FC Nantes a répondu sans détour : « Comme écrit dans mon papier en début de semaine ils cherchent oui. »

Aucun latéral gauche de métier dans l’effectif

Cette réponse confirme que le recrutement d’un arrière gauche reste une priorité pour les dirigeants nantais, étant donné qu’aucun latéral de métier n’est présent dans l’effectif après le départ de Cozza et Machado. Aucun nom n’a toutefois filtré à ce stade, le club poursuivant son travail en coulisses pour renforcer ce secteur de jeu.

Après avoir officialisé quatre recrues et bientôt une cinquième, le FC Nantes pourrait donc rapidement passer à l’offensive pour offrir une nouvelle solution à ce poste d’arrière gauche, identifié comme l’un des besoins urgents de l’effectif durant ce mercato estival.