FC Nantes : les Kita reçoivent une excellente nouvelle venue des supporters

Malgré la relégation en Ligue 2 après une saison particulièrement difficile, le FC Nantes peut compter sur la fidélité de son public.

La descente en Ligue 2 pouvait faire craindre une forte désaffection des tribunes. Il n’en est finalement rien. Selon les dernières informations de Ouest-France, entre 9 000 et 10 000 supporters ont déjà souscrit un abonnement pour la saison 2026-2027 à la Beaujoire.

Un chiffre loin d’être anodin au regard du contexte sportif. Après une saison cauchemardesque conclue par une relégation, le FC Nantes conserve une base solide de fidèles, preuve que l’attachement au club dépasse largement les résultats du moment.

La tribune Loire reste le cœur battant de la Beaujoire

Le soutien des groupes de supporters demeure particulièrement fort. Environ 65 % des abonnements ont été souscrits en tribune Loire, symbole de la ferveur nantaise. Il ne resterait d’ailleurs qu’environ 200 places disponibles dans ce secteur très prisé.

Cette mobilisation constitue un véritable motif de satisfaction pour la direction des Canaris, qui avait accompagné la relégation d’une politique tarifaire plus attractive afin de préserver l’engouement autour de l’équipe.

L’objectif des 10 000 abonnés à portée de main

En interne, le FC Nantes espère désormais franchir rapidement la barre symbolique des 10 000 abonnés. Un seuil qui représenterait un excellent indicateur avant le début de la saison de Ligue 2 et confirmerait que le club peut toujours s’appuyer sur l’un des publics les plus fidèles du football français.

Même si les recettes liées à la billetterie seront mécaniquement inférieures à celles de la Ligue 1, cette dynamique constitue une excellente nouvelle pour les Kita. Elle offre également un climat plus favorable à un effectif qui devra rapidement retrouver le chemin de la victoire pour viser un retour immédiat dans l’élite.

Un signal positif avant le début de la saison

À quelques semaines de la reprise du championnat, cette mobilisation des supporters apporte une note d’optimisme dans un contexte encore marqué par la relégation. Si le cap des 10 000 abonnés est atteint dans les prochains jours, le FC Nantes démontrera une nouvelle fois que son public reste l’un de ses principaux atouts, même dans l’adversité.