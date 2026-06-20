À LA UNE DU 20 JUIN 2026
[21:20]FC Nantes Mercato : l’IA prédit le futur club d’Abline et le montant record de son transfert !
[20:56]Mondial 2026 : sans Timber (OM), les Pays-Bas se rapprochent des 16es, une piste du PSG brille encore
[20:47]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : un dénouement inattendu pour Pablo Pagis ?
[20:26]LOSC, PSG Mercato : Bouaddi, c’est confirmé pour le Real Madrid !
[20:05]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : ça chauffe entre Malang Sarr et l’OM !
[19:47]ASSE Mercato : le coup dur se confirme pour Ekwah
[19:27]OM : l’IA a enfin trouvé le futur naming du Vélodrome !
[19:04]FC Nantes : le nombre d’abonnés à la Beaujoire en Ligue 2 a fuité, c’est déjà énorme !
[18:42]Stade Rennais Mercato : Rennes officialise sa troisième recrue estivale
[18:40]OL Mercato : Lyon répond à l’offre de Tottenham pour Fofana, une autre offre tombe !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : le nombre d’abonnés à la Beaujoire en Ligue 2 a fuité, c’est déjà énorme !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 19:04
La Beaujoire

Malgré la descente en Ligue 2, les supporters du FC Nantes se mobilisent massivement pour la prochaine saison.

Depuis le début du mois, le FC Nantes a officiellement lancé sa campagne d’abonnements et de réabonnements pour la saison 2026-2027. Malgré la relégation des Canaris en Ligue 2, une première depuis 2009, les supporters nantais semblent plus que jamais déterminés à accompagner leur équipe dans cette période délicate. Loin de provoquer un désengagement massif, la descente a même renforcé la mobilisation d’une partie du public de la Beaujoire, bien décidé à soutenir le club dans sa quête d’un retour immédiat dans l’élite.

Déjà 9 000 abonnés pour la saison prochaine

Et pour cause, comme l’a révélé ce vendredi l’insider du FCN Emmanuel Merceron sur X, déjà 9 000 supporters auraient souscrit un abonnement pour la saison prochaine. Un chiffre particulièrement encourageant pour les dirigeants nantais, qui témoigne de l’attachement du public jaune et vert à son club malgré les difficultés sportives traversées ces derniers mois.

À titre de comparaison, le FC Nantes comptait 13 130 abonnés lors de la saison 2025-2026. Avec déjà près de 70 % de ce total atteint alors que la campagne se poursuit encore, l’engouement autour des Canaris reste particulièrement fort malgré la descente en Ligue 2. La Beaujoire devrait ainsi continuer d’afficher de très belles affluences la saison prochaine.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot