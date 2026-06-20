FC Nantes : le nombre d’abonnés à la Beaujoire en Ligue 2 a fuité, c’est déjà énorme !

Malgré la descente en Ligue 2, les supporters du FC Nantes se mobilisent massivement pour la prochaine saison.

Depuis le début du mois, le FC Nantes a officiellement lancé sa campagne d’abonnements et de réabonnements pour la saison 2026-2027. Malgré la relégation des Canaris en Ligue 2, une première depuis 2009, les supporters nantais semblent plus que jamais déterminés à accompagner leur équipe dans cette période délicate. Loin de provoquer un désengagement massif, la descente a même renforcé la mobilisation d’une partie du public de la Beaujoire, bien décidé à soutenir le club dans sa quête d’un retour immédiat dans l’élite.

Déjà 9 000 abonnés pour la saison prochaine

Et pour cause, comme l’a révélé ce vendredi l’insider du FCN Emmanuel Merceron sur X, déjà 9 000 supporters auraient souscrit un abonnement pour la saison prochaine. Un chiffre particulièrement encourageant pour les dirigeants nantais, qui témoigne de l’attachement du public jaune et vert à son club malgré les difficultés sportives traversées ces derniers mois.

À titre de comparaison, le FC Nantes comptait 13 130 abonnés lors de la saison 2025-2026. Avec déjà près de 70 % de ce total atteint alors que la campagne se poursuit encore, l’engouement autour des Canaris reste particulièrement fort malgré la descente en Ligue 2. La Beaujoire devrait ainsi continuer d’afficher de très belles affluences la saison prochaine.