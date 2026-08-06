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FRANCE

FC Barcelone, Real Madrid : Le Barça tranche, le dossier connaît un nouveau rebondissement

Par Wladimir DELCROS - 6 Août 2026, 10:23
FC Barcelone, Real Madrid : Le Barça tranche, le dossier connaît un nouveau rebondissement

Annoncé dans le viseur des deux géants espagnols, Rodri ne devrait finalement pas faire l’objet d’une offensive du FC Barcelone. Le club catalan estime être suffisamment armé au milieu, tandis que la piste menant au Real Madrid serait désormais moins avancée qu’espéré.

Le Barça ne passera pas à l’action

Ces derniers jours, le nom de Rodri (30 ans) a circulé avec insistance du côté du FC Barcelone. Les dirigeants blaugranas auraient notamment envisagé son arrivée pour compenser l’absence de Frenkie de Jong, éloigné des terrains pour plusieurs mois.

Mais d’après Marca, information également relayée par Foot Mercato, le champion d’Espagne ne compte pas passer à l’attaque. Le Barça considère disposer de suffisamment de solutions dans l’entrejeu pour ne pas investir sur ce dossier.

Un mercato barcelonais qui interroge

Cette décision intervient alors que le mercato du club catalan commence à susciter quelques inquiétudes. Malgré le besoin de couvrir l’indisponibilité de De Jong, les décideurs barcelonais semblent donc privilégier leurs options internes.

Le milieu de terrain ne serait ainsi pas considéré comme un secteur prioritaire. Une position qui ferme, au moins provisoirement, la porte à Rodri en Catalogne.

Le Real Madrid n’aurait pas encore bouclé l’affaire

Selon la presse espagnole, le Barça serait également persuadé que l’arrivée de Rodri au Real Madrid est déjà conclue. Mais cette version est nuancée par Actu Foot, qui évoque ce jeudi un désaccord entre le joueur et les Merengue autour de leur proposition.

Les négociations seraient même suspendues, l’offre madrilène n’ayant pas convaincu Rodri. Le Barça a donc choisi de se retirer d’un dossier dont l’issue reste, contrairement à ce que pensent ses dirigeants, encore incertaine.

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