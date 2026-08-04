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FRANCE

PSG, FC Barcelone : Paris refuse de bouger et piège le Barça dans les négociations

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 17:41
PSG, FC Barcelone : Paris refuse de bouger et piège le Barça dans les négociations

Cité parmi les pistes du PSG pour remplacer Gonçalo Ramos, Ferran Torres reste au cœur d’un jeu d’attente entre Paris et le FC Barcelone. Le club de la capitale n’a encore engagé aucune démarche concrète, une prudence qui empêche les Catalans de faire monter les enchères.

Le PSG garde ses distances

Le dossier Ferran Torres n’est pas aussi avancé qu’annoncé ces dernières heures. Selon les informations relayées par Foot01, aucun accord n’a été trouvé entre l’attaquant espagnol et le PSG. Paris n’a pas davantage contacté le Barça ni transmis la moindre offre.

Paris ne veut pas servir les intérêts du Barça

Cette position attentiste serait parfaitement assumée par Luis Campos. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le conseiller sportif parisien cherche bien un nouvel avant-centre, mais il ne souhaite pas que l’intérêt du PSG soit utilisé par Joan Laporta dans les discussions contractuelles avec Ferran Torres.

Le FC Barcelone n’a d’ailleurs communiqué aucune orientation au joueur concernant un départ ou une prolongation. En restant en retrait, Paris laisse donc le club catalan avancer seul dans ce dossier et conserve une marge de manœuvre appréciable.

Ferran Torres entretient le doute

De son côté, le champion du monde de 26 ans n’a pas fermé la porte à un transfert. Interrogé lundi par NBC, il a rappelé être sous contrat avec le Barça tout en reconnaissant qu’au football, personne ne sait ce qui peut arriver. L’ancien joueur de Manchester City entend prendre son temps avant de trancher.

Valorisé à 55 M€, Ferran Torres reste ainsi une cible potentielle, mais pas encore une recrue imminente. Alors que certaines informations annonçaient une accélération à son retour de vacances, le PSG choisit pour l’heure le silence. Une stratégie qui lui permet surtout de ne pas subir les conditions du Barça.

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