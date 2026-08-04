Si l’ASSE a terminé sa préparation estivale de belle manière devant Venise (4-3), le futur onze d’Ian Cathro commence à prendre forme.

La préparation estivale de l’ASSE a permis à Ian Cathro de dégager plusieurs tendances avant le grand retour des Verts en Ligue 2.

Bernauer, la révélation de la préparation de l’ASSE

Alors que l’ASSE lancera sa saison samedi à Sochaux, une surprise pourrait bien apparaître dans le onze de départ du technicien écossais. Après But! et La Voix des Verts, Peuple Vert confirme que Maxime Bernauer est l’une des grandes satisfactions de l’été à Saint-Étienne.

Le défenseur de formation a été le joueur le plus utilisé par Ian Cathro durant les cinq matchs de préparation, preuve de la confiance accordée par le nouvel entraîneur des Verts. Mais surtout, Bernauer a réussi à se rendre indispensable dans un rôle différent : celui de milieu de terrain.

Déjà capable de dépanner au poste de latéral gauche la saison dernière, avec une certaine réussite, Maxime Bernauer confirme une nouvelle fois sa capacité d’adaptation.

Un titulaire en puissance pour Cathro ?

Dans le système mis en place par Ian Cathro, son intelligence de jeu et sa qualité technique lui permettent d’apporter une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Aux côtés d’Aron Csongvai, le cadre de l’ASSE pourrait ainsi former un duo complémentaire au milieu dès la première journée de Ligue 2.

Avec son énorme volume de jeu durant la préparation, Bernauer semble avoir marqué des points auprès du staff stéphanois. Alors que plusieurs recrues doivent encore trouver leurs repères, l’ancien défenseur pourrait profiter de sa régularité pour débuter la saison dans la peau d’un titulaire.

Une trajectoire inattendue pour un joueur dont le poste naturel reste la défense centrale, mais qui pourrait devenir l’une des armes majeures de Cathro cette saison. L’ASSE ne peut déjà que s’en frotter les mains.