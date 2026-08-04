Mamadou Sangaré parti à Brentford, les supporters du RC Lens pensent que l’arrivée de Yacine Titraoui le fera oublier cette saison.

Le départ de Mamadou Sangaré vers Brentford a laissé un vide important dans l’entrejeu du RC Lens. Mais les supporters des Sang et Or semblent déjà convaincus que Yacine Titraoui possède les qualités nécessaires pour prendre la relève.

Titraoui déjà adopté par les supporters du RC Lens

Arrivé cet été après deux saisons remarquées à Charleroi, le milieu de terrain algérien suscite de grandes attentes avant le début de la saison. But! a interrogé sa communauté autour d’une question claire : Yacine Titraoui pourra-t-il faire oublier Mamadou Sangaré ? La réponse est loin d’être négative pour la nouvelle recrue du Racing :

Oui : 59,3 %

Non : 40,7 %

Malgré le départ d’un joueur qui avait réalisé une saison particulièrement réussie sous les couleurs lensoises, une majorité des supporters estime donc que Titraoui a les épaules pour relever le défi.

Un successeur déjà désigné à Sangaré !

Le départ de Sangaré vers Brentford oblige forcément le RC Lens à reconstruire une partie de son milieu de terrain. Le profil de Titraoui pourrait offrir une nouvelle dynamique aux Sang et Or. Capable de participer à la récupération tout en apportant de la qualité dans l’utilisation du ballon, l’Algérien présente des caractéristiques susceptibles de répondre aux besoins du nouvel entraîneur Dino Toppmöller. Ses deux saisons à Charleroi ont confirmé sa progression et attiré l’attention de plusieurs clubs. Jean-Louis Leca a finalement choisi de miser sur lui pour renforcer l’entrejeu lensois.

La tâche ne sera toutefois pas simple. Mamadou Sangaré avait pris une place importante dans le système lensois grâce à son volume de jeu, son impact dans les duels et sa capacité à se projeter. Mais les résultats du sondage montrent que les supporters ne considèrent pas Titraoui comme un simple remplaçant. Pour une majorité d’entre eux, le milieu algérien possède déjà l’étoffe nécessaire pour s’imposer rapidement et faire oublier son prédécesseur. Il faudra désormais confirmer ces attentes sur le terrain. Mais avant même le début de la saison, Titraoui semble avoir déjà gagné une première bataille : celle de la confiance des supporters du RC Lens.