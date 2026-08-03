À LA UNE DU 3 AOûT 2026
[20:30]FC Nantes Mercato : les Kita ont fixé un nouveau prix pour Tati !
[20:00]ASSE Mercato : qui est Camilo Mena, la nouvelle piste offensive des Verts ?
[19:41]RC Lens Mercato : c’est officiel pour Yacine Titraoui !
[19:25]RC Lens Mercato : la sixième recrue a passé sa visite médicale !
[19:00]OM Mercato : énorme rebondissement pour Bulka et Restes !
[18:37]OL : le onze type de Paulo Fonseca avec les recrues
[18:15]PSG, FC Barcelone Mercato : Ferran Torres sort enfin du silence sur son avenir
[17:55]FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour la sixième recrue !
[17:33]Stade Rennais Mercato : un nouveau départ officialisé !
[17:20]PSG Mercato : Flick (Barça) confirme pour Ferran Torres, l’offre de Liverpool pour Barcola a fuité !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : la sixième recrue a passé sa visite médicale !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 19:25
Yacine Titraoui sous le maillot de Charleroi

Future recrue estivale du RC Lens, Yacine Titraoui aurait passé avec succès ce lundi sa visite médicale.

Comme on le sait depuis plusieurs jours, Yacine Titraoui devrait devenir un joueur du RC Lens dans les prochaines heures. Le milieu de terrain algérien s’apprête à quitter le Sporting Charleroi pour rejoindre le club artésien pour un transfert estimé à 8 millions d’euros, auquel pourrait s’ajouter un pourcentage à la revente compris entre 10 et 20 % en faveur du club belge.

Visite médicale OK pour Titraoui !

Attendu ce lundi à Lens pour passer sa visite médicale, Yacine Titraoui l’aurait bien effectuée et l’aurait même terminée, selon les informations de Foot Mercato. Le joueur de 23 ans devrait désormais parapher un contrat de cinq saisons avec le Racing, soit jusqu’en juin 2031. Son officialisation ne serait ainsi plus qu’une question de temps.

Sauf improbable retournement de situation, Yacine Titraoui devrait donc bien devenir la sixième recrue estivale du RC Lens après Mickaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michal Skoras, Maik Nawrocki et Saud Abdulhamid. Le club nordiste poursuivrait ainsi son mercato ambitieux afin d’offrir un effectif compétitif à son entraîneur pour la saison à venir.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot