RC Lens Mercato : la sixième recrue a passé sa visite médicale !

Future recrue estivale du RC Lens, Yacine Titraoui aurait passé avec succès ce lundi sa visite médicale.

Comme on le sait depuis plusieurs jours, Yacine Titraoui devrait devenir un joueur du RC Lens dans les prochaines heures. Le milieu de terrain algérien s’apprête à quitter le Sporting Charleroi pour rejoindre le club artésien pour un transfert estimé à 8 millions d’euros, auquel pourrait s’ajouter un pourcentage à la revente compris entre 10 et 20 % en faveur du club belge.

Visite médicale OK pour Titraoui !

Attendu ce lundi à Lens pour passer sa visite médicale, Yacine Titraoui l’aurait bien effectuée et l’aurait même terminée, selon les informations de Foot Mercato. Le joueur de 23 ans devrait désormais parapher un contrat de cinq saisons avec le Racing, soit jusqu’en juin 2031. Son officialisation ne serait ainsi plus qu’une question de temps.

Sauf improbable retournement de situation, Yacine Titraoui devrait donc bien devenir la sixième recrue estivale du RC Lens après Mickaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michal Skoras, Maik Nawrocki et Saud Abdulhamid. Le club nordiste poursuivrait ainsi son mercato ambitieux afin d’offrir un effectif compétitif à son entraîneur pour la saison à venir.