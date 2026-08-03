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FRANCE

OM Mercato : énorme rebondissement pour Bulka et Restes !

Par Fabien Chorlet - 3 Août 2026, 19:00
Marcin Bulka sous le maillot de l'OGC Nice

Annoncés dans le viseur de l’OM, Marcin Bulka et Guillaume Restes s’éloigneraient sérieusement du club phocéen.

Qui sera titulaire dans les cages de l’Olympique de Marseille cette saison ? Bien malin celui qui peut répondre à cette question aujourd’hui. Gardien numéro un de l’OM depuis deux ans, Geronimo Rulli est plus que jamais sur le départ et devrait prendre la direction de Manchester City. Annoncé lui aussi sur le départ, Jeffrey De Lange a, de son côté, vu Twente abandonner la piste menant à lui pour se tourner vers le gardien du PSV Eindhoven, Joël Drommel.

Fin de piste pour Bulka et Restes ?

Jeffrey De Lange pourrait ainsi devenir le nouveau gardien titulaire de l’OM. D’autant que les pistes menant à l’ancien portier du Paris Saint-Germain et de l’OGC Nice, Marcin Bulka, ainsi qu’au gardien de Toulouse, Guillaume Restes, s’annonceraient très compliquées sur le plan financier pour le club phocéen, voire impossibles, selon La Provence. « Si les dirigeants provençaux ont étudié les dossiers Marcin Bulka (Neom) et Guillaume Restes (Toulouse), ils doivent aussi composer avec des moyens très limités, a priori incompatibles avec ces pistes », explique le quotidien régional.

Sauf retournement de situation, ni Marcin Bulka ni Guillaume Restes ne devraient donc garder les cages de l’OM cette saison sous les ordres de Bruno Genesio. Pour l’heure, Jeffrey De Lange apparaît ainsi comme le candidat le plus crédible pour succéder à Geronimo Rulli si le départ de l’Argentin venait à se confirmer.

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