La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, l’OM s’est récemment renseigné sur la faisabilité d’une arrivée de Denis Bouanga (LA, 31 ans) en cas de départ d’Igor Paixao. Rien n’est encore fait.

L’OM ne veut pas être pris de court. Alors que l’avenir d’Igor Paixão reste susceptible d’animer le mercato estival – Leeds est intéressé – les dirigeants marseillais travaillent déjà sur plusieurs solutions afin d’anticiper un éventuel départ de leur ailier.

Bouanga et l’OM, un intérêt réciproque

Selon nos informations, l’OM s’est récemment renseigné sur la faisabilité d’une arrivée de Denis Bouanga, actuellement au Los Angeles FC. Pour autant, aucun accord n’a été trouvé et le dossier demeure encore très complexe.

Toujours selon nos informations, les deux parties se sont montrées intéressées sur le plan sportif. À 31 ans, Denis Bouanga possède une solide expérience. Passé notamment par l’ASSE, l’ancien milieu offensif stéphanois connaît parfaitement la Ligue 1 et pourrait apporter immédiatement de la vitesse, de la percussion et de l’efficacité au secteur offensif marseillais.

Son profil semble également correspondre aux besoins de l’OM en cas de départ d’Igor Paixão. Capable d’évoluer sur un côté comme de se rapprocher de l’axe, l’international gabonais offre une polyvalence intéressante. Son expérience et sa capacité à se montrer décisif pourraient en faire une option crédible pour renforcer l’effectif. Mais l’intérêt sportif ne suffit pas toujours à faire aboutir une opération.

Los Angeles réclame environ 4 M€

Le principal obstacle se situe aujourd’hui sur le plan financier. Selon nos informations, Denis Bouanga aurait dû accepter de diviser son salaire par trois pour rejoindre l’OM. Un effort considérable qui rend l’opération particulièrement difficile à concrétiser.

Malgré l’intérêt mutuel, l’écart entre les conditions actuelles du joueur et les possibilités financières de l’OM constitue donc un frein majeur. À ce stade, le dossier n’est pas abandonné, mais il apparaît compliqué sans une importante concession salariale.

La situation contractuelle de Bouanga ne facilite pas non plus les discussions. Sous contrat avec le Los Angeles FC jusqu’en 2028, l’ancien Stéphanois reste un élément majeur de l’équipe américaine. Le club californien ne compte donc pas le laisser partir gratuitement et réclamerait environ 4 millions d’euros en cas de transfert. Un montant abordable pour un joueur de son expérience et de son rendement, mais qui devrait être ajouté à un salaire actuellement trop élevé pour les standards marseillais.

Un dossier dépendant de l’avenir de Paixão

Depuis son arrivée à Los Angeles à l’été 2022, Denis Bouanga s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus performants du championnat nord-américain. La saison dernière, l’ailier gabonais a encore affiché des statistiques impressionnantes avec 10 buts et 5 passes décisives en 18 rencontres de MLS, sur 19 possibles.

Une régularité qui confirme son importance au sein du Los Angeles FC et explique les exigences du club américain. Pierre-Emerick Aubameyang aurait également glissé quelques mots positifs à Bouanga au sujet de l’environnement marseillais. Un détail qui aurait contribué à nourrir l’intérêt du joueur pour le projet de l’OM, d’autant qu’il ne serait pas insensible à un retour en Europe.

Pour le moment, la piste Denis Bouanga reste directement liée à la situation d’Igor Paixão. L’OM ne devrait pas accélérer tant qu’un départ de l’ailier brésilien n’est pas concrètement envisagé. Et même dans ce scénario, les dirigeants devront trouver une solution pour réduire considérablement le coût salarial de l’opération.

Le profil séduit, les échanges ont confirmé un intérêt réciproque mais les conditions financières restent très éloignées. À Marseille, le dossier Bouanga est donc bien réel. Son aboutissement dépendra désormais de l’avenir de Paixão et de la capacité des différentes parties à trouver un terrain d’entente.