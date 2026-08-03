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FRANCE

ASSE, FC Nantes Mercato : après un champion du monde, le futur 9 de la Juve débarque en L2 !

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 12:20
Luciano Spaletti (Juve)

Futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2, Grenoble va recruter un attaquant prometteur de la Juventus Turin. 

La Ligue 2 continue d’attirer des profils intéressants cet été. Alors que l’ASSE et le FC Nantes se préparent à une saison très disputée, un nouveau concurrent vient de renforcer son secteur offensif. 

Le futur 9 de la Juve en Ligue 2 ?

Selon Nicolò Schira, Leonardo Cerri devrait s’engager prochainement avec le GF38 en provenance de la Juventus Next Gen. Le transfert devrait être officialisé rapidement, le joueur étant attendu pour rejoindre son nouveau club. 

Âgé de 23 ans, l’avant-centre italien présente un profil intéressant pour le championnat de France. Puissant, capable de jouer en pivot et doté d’une vraie présence dans la surface, Cerri pourrait rapidement devenir une arme offensive importante pour Grenoble.

Cerri veut lancer sa carrière en France 

Cette arrivée constitue un signal fort envoyé par Grenoble. Avec l’ASSE et le FC Nantes parmi les favoris attendus pour jouer les premiers rôles en Ligue 2, chaque concurrent cherchera à se renforcer pour ne pas être distancé. L’arrivée d’un joueur issu de l’environnement de la Juventus apporte forcément de l’expérience et de la crédibilité au projet grenoblois.

Passé par plusieurs formations italiennes et par la Juventus Next Gen, Leonardo Cerri cherche désormais un nouveau défi pour franchir un cap. La Ligue 2 pourrait représenter une belle opportunité pour lui de gagner en régularité et de confirmer son potentiel. Les défenses de l’ASSE et du FC Nantes sont donc prévenues : Grenoble disposera d’un nouvel atout offensif cette saison.

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