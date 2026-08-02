ASSE : une première excellente nouvelle tombe avant Sochaux

À quelques jours de la reprise du championnat, l’engouement autour de l’ASSE ne faiblit pas. Le parcage visiteurs du déplacement à Sochaux affiche déjà complet.

L’ASSE pourra compter sur un soutien massif pour son premier déplacement de la saison. Le parcage visiteurs du stade Bonal, à l’occasion de la rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard et les Verts, est d’ores et déjà complet.

L’information a été relayée par Ferveur Verte, qui précise que l’ensemble des places réservées au secteur visiteurs ont été prises par les groupes de supporters stéphanois. Une nouvelle démonstration de l’engouement qui entoure l’ASSE, malgré l’attente d’une nouvelle saison riche en ambitions.

Une forte mobilisation avant même le coup d’envoi

Alors que le championnat n’a pas encore débuté, les supporters ligériens répondent déjà présents. Ce déplacement à Bonal, programmé pour lancer la saison face au FC Sochaux-Montbéliard, se disputera donc devant un parcage entièrement garni de Vert et de chants stéphanois.

Cette rencontre se jouera dans un contexte particulier puisque le FC Sochaux-Montbéliard devra composer avec la fermeture complète de sa tribune Nord, décidée par la Commission supérieure d’appel de la FFF. Le club doubiste a annoncé son intention de contester cette sanction, qui intervient quelques jours avant le coup d’envoi de la saison.

Malgré ce contexte, la présence en nombre des supporters stéphanois dans le parcage visiteurs promet une belle ambiance pour ce choc entre deux places fortes du football français. Cette affluence confirme une nouvelle fois la fidélité du public stéphanois, réputé pour accompagner son équipe partout en France. Avant même le premier coup de sifflet de la saison, les supporters affichent leur impatience de retrouver la compétition.