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FRANCE

FC Nantes Mercato : déjà un premier coup dur pour Zouaoui avant même son arrivée

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 21:40
FC Nantes : un ancien de l’OM se rapproche pour boucler le recrutement

Alors que Yanis Zouaoui se rapproche fortement du FC Nantes, les premières réserves se font déjà sentir concernant le latéral gauche du Havre.

Le dossier semble toucher à sa fin. Selon les informations de L’Équipe, Yanis Zouaoui est très proche de s’engager avec le FC Nantes. Le latéral gauche du Havre pourrait même rejoindre les Canaris dans les prochaines heures. Une information confirmée par plusieurs médias spécialisés.

Mais si cette arrivée paraît en bonne voie, elle ne fait pas l’unanimité chez les observateurs nantais. Sur X, Emmanuel Merceron a réagi à un message d’un supporter qui soulignait que les commentaires des supporters havrais n’étaient « pas spécialement rassurants » concernant le joueur.

Zouaoui ne fait pas l’unanimité

La réponse de Merceron est sans détour : « En phase avec eux. C’est vraiment pas dingue. Mais on verra bien. » Le défenseur de 28 ans sort pourtant de deux saisons dans l’élite avec le HAC, où il s’est progressivement installé comme une option régulière au poste de latéral gauche.

Le FC Nantes recherchait activement un renfort au poste de latéral gauche, et Yanis Zouaoui représente un profil expérimenté de Ligue 1, susceptible d’apporter une solution supplémentaire à l’effectif. Reste désormais à savoir si le terrain donnera tort aux sceptiques, dont les réserves reflètent également celles d’une partie des supporters havrais.

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