PSG Mercato : une offre de 30 M€ tombe, la réponse de Luis Enrique est sans appel

Malgré une première offensive estimée à 30 millions d’euros de Newcastle, le PSG aurait fermé la porte à un départ de Lucas Beraldo.

Le PSG n’aurait aucune intention de se séparer de Lucas Beraldo lors de ce mercato estival. Selon une information de PSGINSIDE-ACTUS, Newcastle aurait transmis une première offre de 30 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur brésilien.

Les dirigeants parisiens auraient toutefois rejeté cette proposition sans entrer en négociations. En interne, Beraldo serait désormais considéré comme un joueur important de l’effectif de Luis Enrique, dont la progression ces derniers mois aurait convaincu le staff technique.

Luis Enrique miserait davantage sur Beraldo

Au-delà de son rôle naturel en défense centrale, Luis Enrique envisagerait d’utiliser plus régulièrement le Brésilien au milieu de terrain la saison prochaine. Sa qualité de relance, sa sérénité sous pression et sa lecture du jeu correspondraient parfaitement aux exigences du technicien espagnol.

Cette polyvalence renforcerait encore davantage sa valeur aux yeux du club de la capitale, qui verrait en lui un profil capable d’apporter des solutions dans plusieurs secteurs du jeu.

Newcastle pourrait revenir à la charge

Toujours selon PSGINSIDE-ACTUS, Newcastle réfléchirait déjà à formuler une offre supérieure afin de convaincre le PSG. Mais à ce stade, la position parisienne serait claire : Lucas Beraldo ne serait plus considéré comme transférable.

Arrivé à Paris à l’hiver 2024 en provenance de São Paulo, l’international brésilien a progressivement gagné la confiance de Luis Enrique grâce à ses performances et à sa capacité d’adaptation. Des informations publiées ces dernières semaines indiquaient déjà que le club envisageait de prolonger son contrat, preuve de la confiance accordée au joueur.

Si cette tendance se confirme, Newcastle devra probablement revoir ses plans ou proposer une offre largement supérieure pour espérer faire vaciller les décideurs parisiens. À l’heure actuelle, tout porte à croire que le PSG souhaite construire son avenir avec Lucas Beraldo plutôt que de réaliser une vente, malgré l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens.