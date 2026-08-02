Stade Rennais Mercato : l’officialisation de Charlie Cresswell est imminente !

Le Stade Rennais touche au but dans le dossier Charlie Cresswell. Le défenseur central anglais a passé sa visite médicale ce dimanche après-midi et son arrivée en Bretagne devrait être officialisée dans les prochaines heures.

Le mercato du Stade Rennais est sur le point d’accueillir une nouvelle recrue défensive. Selon les informations de Guillaume Lainé, Charlie Cresswell a effectué sa visite médicale ce dimanche après-midi, une étape indispensable avant la signature officielle de son contrat avec le club breton.

Sauf retournement de situation, l’annonce de l’arrivée du défenseur central anglais devrait intervenir ce dimanche soir ou lundi, une fois les dernières démarches administratives finalisées.

Un renfort très attendu en défense centrale

Âgé de 23 ans, Charlie Cresswell arrive avec une solide expérience de la Ligue 1 après son passage au Toulouse FC. Le défenseur avait rapidement gagné une place importante dans l’effectif toulousain grâce à son impact physique, son jeu aérien et sa capacité à apporter un danger sur coups de pied arrêtés.

Le Stade Rennais suivait déjà le joueur depuis plusieurs semaines. Le directeur sportif rennais Loïc Désiré avait d’ailleurs confirmé que l’Anglais faisait partie des profils ciblés par le club breton pour renforcer l’axe défensif.

Un transfert important pour Rennes

L’opération entre Rennes et Toulouse a été négociée ces dernières heures. Selon les derniers échos, l’opération prend la forme d’un prêt payant de 2,5 millions, avec une option d’achat obligatoire en fin de saison pour un montant de 22,5 millions d’euros et des bonus d’un maximum de 3 millions d’euros.

Avec cette arrivée, le Stade Rennais confirme son ambition de renforcer un secteur défensif qui constituait l’une des priorités du mercato estival.

Une nouvelle aventure pour l’ancien joueur de Leeds

Formé en Angleterre et passé par Leeds United, Charlie Cresswell va découvrir un nouveau défi en France après avoir franchi un cap à Toulouse. Son adaptation réussie en Ligue 1 a convaincu les dirigeants rennais de miser sur lui pour les prochaines saisons.

La signature officielle devrait donc être annoncée très rapidement. Le Stade Rennais tient sa nouvelle pièce maîtresse en défense centrale.