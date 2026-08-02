Stade Rennais Mercato : c’est bouclé pour le départ d’un indésirable

Le milieu de terrain finlandais Glen Kamara est sur le point de quitter le Stade Rennais.

Le mercato du Stade Rennais continue de s’animer avec le départ attendu de Glen Kamara. Arrivé en Bretagne à l’été 2024 en provenance de Leeds United, le milieu international finlandais ne devrait pas poursuivre son aventure en Ligue 1.

D’après les informations de Fabrizio Romano, le joueur a donné son accord pour rejoindre Queens Park Rangers. Un accord a également été trouvé entre Rennes et QPR pour un prêt assorti d’une option d’achat. Le dossier est désormais au stade de la finalisation administrative avant l’officialisation.

Une arrivée à Rennes qui n’aura pas totalement répondu aux attentes

Glen Kamara avait rejoint le Stade Rennais avec l’étiquette d’un milieu expérimenté capable d’apporter son volume de jeu et son expérience européenne. Le Finlandais avait auparavant marqué les esprits avec les Rangers FC, notamment lors de son passage en Écosse, avant de découvrir la Championship avec Leeds United.

À Rennes, son intégration n’a toutefois pas été aussi importante qu’espéré. Le milieu défensif a connu une concurrence importante dans l’entrejeu et son temps de jeu limité a progressivement ouvert la porte à un départ. Des discussions avaient déjà existé avec d’autres clubs anglais, preuve que son profil restait apprécié outre-Manche.

Un retour en Angleterre pour relancer sa carrière

Ce départ vers QPR représente une opportunité pour Kamara de retrouver davantage de responsabilités. Le championnat anglais connaît bien ses qualités : capacité à récupérer des ballons, intelligence tactique et régularité dans l’effort.

Pour le Stade Rennais, cette opération permettrait également de libérer une place dans l’effectif et de poursuivre le rééquilibrage du groupe. Le club breton avait investi environ 10 millions d’euros pour recruter Kamara à Leeds en 2024.

Sauf retournement de situation lors de la phase finale des documents, Glen Kamara devrait donc prochainement devenir un nouveau joueur de QPR, mettant fin à son passage chez les Rouge et Noir.