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FRANCE

OL : Un renfort à 4,3 M€ rebâtit la concurrence en défense

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 15:06
OL : Un renfort à 4,3 M€ rebâtit la concurrence en défense

L’OL a officialisé ce dimanche la signature de Felix Bacher, arrivé en provenance d’Estoril. Le défenseur central autrichien s’engage jusqu’en 2031 et vient renforcer un secteur déjà particulièrement fourni.

Bacher signe pour cinq ans à l’OL

Après plusieurs jours de négociations, le renfort défensif lyonnais est désormais officiel. L’OL a déboursé 4,3 millions d’euros pour recruter Felix Bacher, avec 800 000 euros de bonus éventuels et un intéressement de 12,5 % sur une future plus-value.

Le défenseur central de 25 ans a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2031. Il devient la sixième recrue estivale des Gones, sans compter l’option d’achat levée pour Noham Kamara.

Un profil solide et régulier

Formé à l’AKA Tirol, Bacher est ensuite passé par le FC Wacker, la réserve de Fribourg et le WSG Tyrol avant de rejoindre Estoril en juillet 2024. Selon Olympique et Lyonnais, le club rhodanien tenait avec lui un nouveau défenseur axial.

Du haut de son 1,90 m, l’Autrichien présente surtout de solides garanties physiques. La saison dernière, il a disputé 35 des 36 rencontres de son équipe toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande, estimée à 6 millions d’euros par Transfermarkt, a d’ailleurs fortement progressé depuis son arrivée au Portugal.

Une concurrence désormais très dense

Bacher pourrait à terme être associé à Moussa Niakhaté, qui évoluerait alors dans l’axe gauche. Mais l’effectif lyonnais comprend également Clinton Mata, Ruben Kluivert, Noham Kamara, Melvine Otobo et Duje Caleta-Car, toujours sous contrat.

Cette arrivée va donc obliger la direction lyonnaise à trancher. Certains défenseurs devront accepter un temps de jeu réduit, tandis que d’autres pourraient être invités à trouver une porte de sortie avant la fermeture du mercato.

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