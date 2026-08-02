PSG : Kvaratskhelia revient lancé dans la course au Ballon d’Or

Privé de Coupe du monde avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia a mis son été à profit pour préparer minutieusement la reprise du PSG. L’ailier parisien veut frapper fort dès le mois d’août et conforter sa place parmi les favoris au Ballon d’Or.

Une frustration transformée en moteur

Auteur d’un dernier exercice très réussi, Khvicha Kvaratskhelia aborde la nouvelle saison avec de grandes ambitions. Selon L’Équipe, le Géorgien a partagé son été entre repos, moments en famille, suivi de la Coupe du monde devant son écran et préparation individuelle.

L’absence de sa sélection au Mondial lui a laissé un goût amer, mais l’ancien Napolitain s’en est servi pour revenir plus fort. Il a repris tôt le travail physique afin d’être opérationnel dès les premiers rendez-vous, lorsque plusieurs internationaux seront encore en rodage.

Le Ballon d’Or dans un coin de la tête

Kvaratskhelia fait partie des prétendants crédibles au Ballon d’Or, d’autant qu’aucun joueur n’a véritablement survolé la Coupe du monde. Déjà décrit comme un joueur capable de répondre présent dans les grands rendez-vous, le Parisien devra marquer les esprits pendant les dernières semaines d’août.

Sa cote témoigne de son changement de dimension. Estimée à 80 M€ en mars 2025, sa valeur marchande a atteint 140 M€ en juin 2026. Son autre objectif sera collectif : aider le PSG à aller chercher une troisième Ligue des Champions consécutive.

Le PSG avance aussi sur Zion Suzuki

En parallèle, le club de la capitale continue de travailler sur son effectif. Paris aurait présenté son projet à Zion Suzuki et serait disposé à accélérer les discussions avec Parme, alors que la Juventus reste également sur les rangs.

Le PSG avance ses pions pour Zion Suzuki. Paris a présenté son projet au gardien japonais et se tient prêt à accélérer avec Parme. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083795390004879722

Endrick et Abdelkarim écourtent leurs vacances

Cette préparation acharnée n’est pas propre à Kvaratskhelia. Au Real Madrid, Endrick a écourté ses vacances avant de marquer contre la Fiorentina, seulement douze minutes après son entrée. Marca souligne son travail et son engagement défensif pour répondre à la concurrence.

Au FC Barcelone, Hamza Abdelkarim a suivi la même voie. Arrivé directement après le Mondial, le jeune Égyptien a inscrit un doublé contre Birmingham. Ces premiers pas remarqués avec le Barça pourraient lui permettre de profiter du départ de Robert Lewandowski et de l’avenir encore flou de Ferran Torres.