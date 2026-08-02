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FRANCE

ASSE, OL : les jeunes Verts frappent fort dans le derby !

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 12:27
ASSE, OL : les jeunes Verts frappent fort dans le derby !

Après deux premiers matches sans but au tournoi de Carisport, la formation de l’ASSE a trouvé l’ouverture au meilleur moment. Les jeunes Stéphanois ont dominé l’OL (1-0) grâce à Kissoum, confirmant leurs bonnes dispositions avant la reprise.

Deux nuls pour lancer le tournoi

Le groupe formation dirigé par Frédéric Dugand a entamé son week-end samedi par deux rencontres face au Havre puis à Strasbourg. Les deux oppositions se sont achevées sur le même score nul et vierge (0-0).

À défaut de trouver le chemin des filets, les jeunes Verts ont affiché une réelle solidité défensive face à deux centres de formation réputés. Ces premiers rendez-vous leur ont également permis d’accumuler du temps de jeu dans un tournoi destiné à préparer le début de saison.

Kissoum offre le derby à l’ASSE

Ce dimanche matin, l’ASSE retrouvait son rival lyonnais pour une affiche toujours particulière, même dans le cadre d’une compétition de préparation. Les Stéphanois se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kissoum. Né le 3 septembre 2010, le jeune Algérien de 15 ans a fait la différence et offert une victoire de prestige à son équipe. Un nouveau signal encourageant pour la formation stéphanoise, dont certains éléments continuent également de se distinguer sur la scène internationale.

Une préparation encourageante chez les jeunes comme chez les pros

Avec deux matches nuls et une victoire en trois rencontres, les joueurs de Frédéric Dugand démontrent leur capacité à rivaliser avec des adversaires de premier plan. Le travail réalisé depuis la reprise commence à porter ses fruits, notamment sur le plan défensif avec aucun but encaissé.

Alors que les professionnels viennent également de boucler leur préparation, la relève de la maison verte engrange de la confiance. Battre l’OL reste forcément une satisfaction supplémentaire avant le début des compétitions officielles.

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