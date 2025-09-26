Ce dimanche à 17h15, la Ligue 1 s’enflamme avec un duel au sommet entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais (OL) à la Decathlon Arena. À cette occasion, notre talkshow hebdomadaire accueille le journaliste et présentateur lyonnais Razik Brikh, pour décrypter tous les enjeux de cette rencontre. Animé par notre correspondant Alexandre Corboz, ce numéro s’annonce riche en analyses et débats.

Au menu de ce numéro

On revient d’abord sur les débuts réussis de l’OL en Europa League sur le terrain d’Utrecht (1-0) grâce à une réalisation de Tanner Tessmann. On décrypte ensuite les prestations individuelles lors de ce déplacement aux Pays-Bas.

Dans la seconde partie de l’émission, place au choc de dimanche face à Lille. Une véritable opposition de style entre les équipes de Paulo Fonseca et Bruno Genesio et un match dans le match entre le roc Moussa Niakhaté et le vétéran champion du Monde Olivier Giroud. Dans cette partie, on débat sur les difficultés offensives des Gones depuis le début de saison. Avant de donner notre traditionnelle composition d’équipe et le calendrier, notre focus de la semaine s’attarde sur le jeune Khalis Merah.

Restez connectés

Pour ne rien manquer de l’actualité OL et Ligue 1, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification, et retrouvez nos talkshows hebdomadaires avec des analyses détaillées, des invités experts, et des débats passionnés.