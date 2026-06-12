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OL Mercato : c’est imminent pour Bidstrup, un autre deal à 10 M€ pourrait suivre !

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 17:40
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L’OL avance sur deux dossiers majeurs de son mercato estival. Le club rhodanien est tout proche de boucler l’arrivée du milieu danois Mads Bidstrup, tandis que Benfica multiplie les discussions pour attirer Abner.

L’OL se rapproche d’une nouvelle recrue. Comme annoncé par Marc Mechenoua, les discussions entre l’OL et le RB Salzbourg ont fortement progressé ces derniers jours concernant le transfert de Mads Bidstrup. Le montant de l’opération pourrait avoisiner les 10 millions d’euros, bonus compris.

Le milieu de terrain danois de 25 ans, capitaine du club autrichien, aurait déjà donné son accord pour rejoindre Lyon. Un contrat de cinq saisons, jusqu’en juin 2031, attendrait le joueur dans le Rhône.

Très apprécié pour son volume de jeu, sa capacité de récupération et son leadership, Bidstrup figure parmi les priorités de Paulo Fonseca pour renforcer l’entrejeu lyonnais. Son arrivée permettrait notamment d’anticiper d’éventuels mouvements au milieu de terrain lors de ce mercato estival.

Benfica s’active pour Abner

Dans le sens des départs, un dossier pourrait rapidement prendre de l’épaisseur, selon Abola. Outre Flamengo, Benfica s’intéresse de près à Abner et a entamé des négociations avec l’OL pour tenter de recruter le latéral gauche brésilien.

Arrivé à Lyon à l’été 2024 en provenance du Betis Séville, Abner dispose toujours d’une belle cote sur le marché européen. Sa valeur est estimée autour de 10 millions d’euros, un montant qui correspondrait aux attentes du club lyonnais dans un contexte où les ventes restent importantes pour équilibrer les comptes.

Auteur de prestations solides sous les ordres de Paulo Fonseca, le Brésilien pourrait néanmoins être autorisé à quitter l’OL à condition que le club lui trouve un remplaçant crédible avant la clôture du mercato.

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