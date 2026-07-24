OL : Fonseca récupère Fofana et se rassure avant le Sparta Prague

L’OL a bouclé son stage en Allemagne par une victoire contre Wolfsburg (2-0). À dix jours de son rendez-vous européen face au Sparta Prague, Paulo Fonseca peut surtout se satisfaire du retour à la compétition de Malick Fofana.

L’OL profite de sa supériorité numérique

Six jours après sa défaite contre le Slavia Prague (0-2), l’OL a retrouvé le chemin du succès ce vendredi à Bamberg. Longtemps accrochés par Wolfsburg, relégué en deuxième division allemande, les Gones ont profité de l’expulsion de Yannick Gerhardt pour faire la différence.

Ainsley Maitland-Niles a ouvert le score du pied gauche à la 67e minute, après une tentative de Julien Duranville repoussée par le gardien allemand. Alejandro Gomes Rodriguez a ensuite inscrit le but du break en fin de rencontre, sur une action initiée par Fofana et prolongée par Orel Mangala puis Tanner Tessmann.

Victoire de l’OL face à Wolfsburg (2-0) pour son cinquième match de préparation. Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodriguez sont les deux buteurs lyonnais. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2080661473043354068

Fofana, le retour attendu par Fonseca

La principale satisfaction de Paulo Fonseca reste le retour de Malick Fofana. Entré lors des nombreux changements lyonnais, le jeune Belge a immédiatement pesé et participé à la construction du deuxième but. Une bonne nouvelle à l’approche du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

L’entraîneur portugais attend encore du renfort devant. Après avoir exploré la piste Endrick, Lyon a fait de Loïs Openda sa priorité et cherche un accord avec la Juventus autour d’un prêt. Le dossier du numéro 9 lyonnais demeure donc au cœur de cette fin de préparation.

Un dernier test avant le Sparta Prague

Comme le rapporte Morning Foot, l’OL affiche désormais un bilan de quatre victoires pour une défaite durant sa présaison. Les Rhodaniens disputeront leur dernier match amical mercredi à Cadix contre le Betis Séville.

Ce rendez-vous constituera l’ultime répétition avant la double confrontation face au Sparta Prague. Avec Fofana de retour et une défense restée solide contre Wolfsburg, les planètes semblent progressivement s’aligner pour Paulo Fonseca.