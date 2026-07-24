Real Madrid : Güler se rate, une pépite sauve les Merengues

Le Real Madrid a lancé sa préparation par une courte victoire contre Alcorcón (1-0), pensionnaire de troisième division espagnole. Après l’échec d’Arda Güler sur penalty, Daniel Yanez a débloqué la rencontre en fin de match.

Un Real Madrid largement remanié

Pour son premier match de préparation de l’avant-saison, le Real Madrid s’est imposé sur la plus petite des marges face à Alcorcón. La rencontre s’est déroulée à huis clos dans le centre d’entraînement de Valdebebas.

José Mourinho avait aligné une équipe largement remaniée, même si Arda Güler et Franco Mastantuono étaient notamment présents. La Casa Blanca n’a toutefois pas déroulé face à son voisin madrilène, comme le rapporte Foot Mercato dans son compte rendu.

Güler manque un penalty

Le Real a eu l’occasion de prendre les commandes sur penalty, mais Güler n’est pas parvenu à convertir sa tentative. Un premier accroc sans conséquence pour le milieu turc, encore en phase de montée en puissance durant cette préparation estivale.

Arda Güler manque son penalty lors du match amical du Real Madrid face à Alcorcón. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2080689766123606084

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un score nul, Daniel Yanez a finalement offert la victoire aux Merengues en transformant un autre penalty à la 81e minute.

Daniel Yanez saisit sa chance

Âgé de 19 ans, l’ailier droit évolue habituellement avec le Real Madrid Castilla. Sa valeur marchande a connu une progression nette ces derniers mois, passant de 150 000 € en juin 2025 à 4 M€ en juin 2026.

Le jeune Espagnol marque ainsi des points dans une période propice aux éléments prometteurs. Le Real poursuivra sa préparation contre Leganés le 28 juillet, puis la Fiorentina le 1er août et le Deportivo La Corogne avant le début de la Liga. Un calendrier qui doit permettre à Mourinho d’affiner ses choix et de relancer progressivement la machine merengue.