Désireux de se renforcer au mercato estival, le Stade Rennais pourrait relancer une piste prestigieuse au Real Madrid… et une autre à l’AS Rome.

Le Stade Rennais continue d’explorer des pistes ambitieuses sur le mercato estival. Sous l’impulsion de son nouveau projet, le club breton pourrait relancer une opération d’envergure autour d’un jeune talent du Real Madrid. Après un premier intérêt évoqué il y a quelques mois, le nom de Franco Mastantuono (18 ans) revient avec insistance du côté de Rennes.

Mastantuono de retour dans le viseur ?

Selon Mundo Deportivo, plusieurs clubs européens suivent de près la situation du jeune milieu offensif argentin. Tottenham serait également entré dans la course, tandis que l’Inter Milan, le Sporting Portugal et Benfica surveillent le dossier. Le Stade Rennais ferait partie des clubs ayant manifesté un intérêt concret pour une formule de prêt. Le joueur est toujours sous contrat longue durée avec le Real Madrid, jusqu’en 2031, et sa situation reste particulièrement suivie en interne comme en Europe.

Arrivé en Europe avec une forte réputation après son transfert depuis River Plate en 2025, Mastantuono est considéré comme l’un des grands espoirs du football argentin. Son intégration au plus haut niveau européen n’a toutefois pas encore totalement répondu aux attentes placées en lui, ce qui ouvre la porte à une solution temporaire sous forme de prêt afin de poursuivre sa progression.

Le Stade Rennais se lance aussi sur Reynolds !

Dans un mercato où le Stade Rennais cherche à renforcer sa créativité offensive, ce type de profil correspond parfaitement à la stratégie du club : miser sur des jeunes talents à fort potentiel, capables de franchir un cap en Ligue 1. Bruno Genesio, désormais attentif à la construction d’un effectif plus compétitif, pourrait voir dans ce dossier une opportunité intéressante si les conditions financières restent accessibles. Reste que la concurrence est particulièrement relevée, avec plusieurs clubs européens.

🚨 EXCL – Le Stade Rennais fonce sur Bryan Reynolds ! 🇺🇸



Le Stade Rennais a transmis une offre de 3,8 M€ au KVC Westerlo pour le latéral droit américain.



À un an de la fin de son contrat, Reynolds suscite de nombreux intérêts. #SRFC #mercato pic.twitter.com/JNE009UHsb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 24, 2026

Le Real Madrid, de son côté, ne semble pas pressé de se séparer définitivement de son joueur. Un prêt pourrait donc être la seule option réaliste, à condition que le joueur accepte un projet axé sur le temps de jeu et le développement. Pour le Stade Rennais, ce type de dossier illustre une ambition claire : continuer à viser haut, même face aux plus grands clubs européens. Selon Sacha Tavolieri, une autre piste a surgi du côté de l’AS Rome : Bryan Reynolds. Le Stade Rennais a transmis une offre de 3,8 M€ au KVC Westerlo pour le latéral droit américain. À un an de la fin de son contrat et malgré son absence à la Coupe du Monde 2026, l’ancien latéral de l’AS Rome suscite de nombreux intérêts.