Courtisé par l’OM, le Stade Rennais et des clubs étrangers, Malang Sarr (27 ans) ne montrerait plus aucun respect au RC Lens.

Le dossier Malang Sarr prend une tournure inattendue sur ce mercato estival. Libre et très courtisé, le défenseur de 27 ans attire l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM et le Stade Rennais. Mais alors que les discussions s’accélèrent autour de son avenir, une polémique commence à émerger concernant son comportement vis-à-vis du RC Lens. Selon Mohamed Toubache-Ter, la situation serait devenue délicate du côté lensois, où une proposition de prolongation serait restée sans réponse claire.

« Respectueusement, Malang Sarr pourrait tout de même répondre à Lens… Dire oui ou non mais la moindre des choses serait de répondre à la proposition de prolongation… Le joueur est libre », explique-t-il sur X. Une sortie qui en dit long sur le climat autour du dossier, alors que le défenseur central n’a pour l’instant pris aucun engagement public concernant son avenir.

Sarr laisse le RC Lens le bec dans l’eau !

Formé à l’OGC Nice et passé par plusieurs clubs à l’étranger, Malang Sarr reste un profil apprécié sur le marché. Sa polyvalence, sa capacité à évoluer dans une défense à trois comme à quatre et son expérience du haut niveau en font une option sérieuse pour plusieurs clubs français. L’OM et le Stade Rennais suivent notamment de près sa situation, à la recherche de renforts défensifs expérimentés pour renforcer leurs effectifs respectifs.

Dans un marché où les joueurs libres représentent des opportunités importantes, son profil attire logiquement plusieurs directions sportives. Du côté du RC Lens, la situation semble plus tendue. Le club artésien aurait proposé une prolongation, mais l’absence de réponse claire alimente une certaine frustration en interne. Ce silence interroge, surtout dans un contexte où la stabilité de l’effectif est un enjeu majeur pour la saison à venir. Le club attend désormais une position définitive du joueur pour pouvoir avancer dans sa planification estivale.

Une décision imminente attendue au Mercato ?

À ce stade, Malang Sarr reste libre de s’engager où il le souhaite. L’intérêt de plusieurs clubs pourrait rapidement accélérer les discussions, notamment en Ligue 1 où son profil est apprécié. L’OM et le Stade Rennais restent à l’affût, prêts à se positionner si le dossier évolue dans les prochains jours.

Mais la situation actuelle montre surtout un mercato encore très ouvert et une décision qui ne devrait plus tarder. Dans un marché des défenseurs centraux particulièrement concurrentiel, le cas Sarr pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre de la fin du mercato. Et surtout, au RC Lens, où le nouvel entraîneur Dino Toppmöller doit moyennement apprécier la tournure prise par ce premier dossier chaud.