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RC Lens Mercato : Toppmöller fait une fixette sur un grand absent de la Coupe du Monde 2026

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 09:00
Gift Links (AGF)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le nouvel entraîneur du RC Lens Dino Toppmöller insiste pour recruter un piston gauche qui brille à la Coupe du Monde 2026.

Le RC Lens accélère. À la recherche de renforts pour lancer le projet de Dino Toppmöller, le club artésien a déjà ciblé une priorité pour son couloir gauche. Malgré un premier échec dans les négociations, les dirigeants lensois continuent de pousser pour attirer un joueur qui fait l’unanimité auprès de leur nouvel entraîneur.

Gift Links, la priorité de Toppmöller ?

Depuis plusieurs jours, le nom de Gift Links revient avec insistance du côté de Lens. Le piston gauche sud-africain d’Aarhus GF figure en bonne place sur la liste des recrues souhaitées par Dino Toppmöller. Africafoot cofirme que les Sang et Or sont même déjà passés à l’offensive avec une première proposition officielle adressée au club danois. Une offre qui n’a toutefois pas convaincu les dirigeants d’Aarhus, lesquels ont rapidement repoussé cette première approche.

Malgré ce refus, le dossier est loin d’être refermé. Les discussions se poursuivraient entre les différentes parties et le RC Lens n’aurait aucune intention d’abandonner cette piste. Le profil de Gift Links correspond parfaitement aux besoins identifiés dans le système de Dino Toppmöller. Sa capacité à répéter les efforts, sa qualité de centre et sa polyvalence en font une option particulièrement attractive pour renforcer le couloir gauche lensois. Les dirigeants nordistes pourraient désormais revenir à la charge avec une offre améliorée afin de faire céder Aarhus GF.

Une absence remarquée à la Coupe du monde

À 27 ans, Gift Links sort d’un exercice particulièrement convaincant au Danemark. Sous les couleurs d’Aarhus GF, le Sud-Africain a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives en 22 rencontres de championnat. Des statistiques solides pour un joueur dont l’impact dépasse largement les chiffres. Ses performances régulières lui ont permis de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens au cours des derniers mois. Sous contrat jusqu’en 2029 avec son club actuel, il dispose néanmoins d’une valeur marchande encore abordable, estimée à environ 2,5 millions d’euros.

International sud-africain à cinq reprises, Gift Links ne participe cependant pas à la Coupe du monde 2026. Une absence qui n’empêche pas sa cote de grimper sur le marché des transferts. Au contraire, le RC Lens semble convaincu que le joueur possède toutes les qualités nécessaires pour franchir un cap en Ligue 1. Reste désormais à savoir si les Sang et Or accepteront d’augmenter leur offre dans les prochains jours afin de satisfaire les exigences d’Aarhus GF. Une chose paraît certaine : Dino Toppmöller a fait de ce dossier une priorité et compte bien voir ses dirigeants aller jusqu’au bout.

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