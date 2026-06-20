RC Lens, OM Mercato – INFO BUT! : il n’y a rien avec Cyriaque Irié !

Selon nos informations, Cyriaque Irié, annoncé dans le viseur de l’OM et du RC Lens, n’a fait l’objet d’aucune prise de contact de la part des deux clubs en vue d’un transfert cet été.

Cette semaine, Africafoot a fait état d’un intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille, le RC Lens, le LOSC ou encore l’OGC Nice, pour l’ailier droit de Fribourg, Cyriaque Irié, arrivé l’été dernier en Allemagne en provenance de Troyes contre 8,5 millions d’euros.

Pas de contact avec l’OM et le RC Lens !

Mais selon nos informations, l’international burkinabé n’a, à l’heure actuelle, aucun contact avec l’OM et le RC Lens lors de ce mercato estival. Déjà intéressé par le joueur l’été dernier avant qu’il ne décide finalement de rejoindre Fribourg, le club artésien était revenu à la charge cet hiver, sans que cela n’aboutisse. L’OGC Nice et son désormais ex-directeur sportif, Florian Maurice, étaient également venu aux renseignements ces derniers mois. Mais Cyriaque Irié n’avait pas donné suite aux avances des Aiglons lors du dernier mercato hivernal.

Irié courtisé en Angleterre !

L’ancien Troyen reste néanmoins courtisé cet été puisque des écuries anglaises, dont Brighton et Norwich, ainsi que des clubs écossais seraient intéressés par son profil. Apparu à 15 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière, Cyriaque Irié a connu une première saison perturbée par les blessures à Fribourg. Désormais à 100%, il entend réaliser une saison pleine lors de l’exercice 2026-2027.