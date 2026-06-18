RC Lens : les Sang et Or en pole pour griller l’OM, Nice et Lille pour une pépite ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens pourrait bien frapper un joli coup sur le mercato. Alors que le club artésien vient d’ouvrir une nouvelle ère avec l’arrivée de Dino Toppmöller sur le banc, les Sang et Or travaillent déjà sur le visage de leur futur effectif.

Et dans le secteur offensif, un nom commence à revenir avec insistance : Cyriaque Irié. L’ailier droit burkinabé de Fribourg plaît à plusieurs clubs français, mais Lens aurait déjà pris une longueur d’avance.

Selon Africa Foot, le Racing discute avec Fribourg et serait aujourd’hui le club le mieux placé sur ce dossier. Une piste suivie également par l’OM, l’OGC Nice et le LOSC.

Lens veut reconstruire son attaque

Après une saison historique, marquée par une deuxième place en Ligue 1 et une Coupe de France remportée, le RC Lens sait que son effectif va bouger. Le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace a ouvert un nouveau cycle, et Dino Toppmöller devra rapidement poser sa patte.

Le secteur offensif apparaît comme l’un des grands chantiers de l’été. Les départs de Wesley Saïd et Allan Saint-Maximin obligent les dirigeants lensois à trouver de nouvelles solutions dans les couloirs et dans la rotation offensive.

C’est dans ce contexte que le nom de Cyriaque Irié prend tout son sens. À 20 ans, l’ancien joueur de Troyes possède un profil de percussion, de vitesse et de profondeur, exactement le genre de joueur capable d’apporter du danger dans les trente derniers mètres.

Cyriaque Irié, le pari malin venu de Fribourg

Recruté par Fribourg en provenance de Troyes à l’été 2025, Cyriaque Irié n’a pas encore véritablement explosé en Bundesliga. Sa première saison en Allemagne a été compliquée, avec un temps de jeu réduit et une adaptation encore incomplète.

Mais son potentiel reste très surveillé. Avant de rejoindre l’Allemagne, le Burkinabé avait affiché de belles promesses en Ligue 2 avec Troyes, où il avait disputé 38 matchs toutes compétitions confondues pour 8 buts et 3 passes décisives. Fribourg l’avait recruté en mai 2025 en soulignant son profil de jeune attaquant prometteur.

Pour Lens, l’idée serait claire : profiter d’une situation où le joueur manque de temps de jeu pour tenter de le relancer en Ligue 1.

Jean-Louis Leca a pris de l’avance

Selon Africa Foot, Lens a déjà pris contact avec Fribourg pour évaluer les conditions d’une éventuelle opération. Le club artésien serait même considéré comme le dossier le plus concret à ce stade.

Un élément important, car la concurrence existe. L’OM surveille également le joueur, même si le club marseillais se serait pour l’instant simplement renseigné sur sa situation. Nice et Lille sont aussi cités parmi les formations intéressées.

Mais Lens aurait un avantage : un projet sportif clair, une place à prendre dans la rotation, et un environnement capable de faire progresser des jeunes profils à fort potentiel.

L’OM, Nice et le LOSC restent en embuscade

Le dossier est loin d’être bouclé. L’Olympique de Marseille, l’OGC Nice et le LOSC peuvent encore revenir dans la course. Les trois clubs cherchent eux aussi à renforcer leur secteur offensif, avec des profils capables d’apporter de la vitesse, de la percussion et une marge de progression.

Pour l’OM, Cyriaque Irié pourrait correspondre à un recrutement plus malin, moins coûteux et tourné vers l’avenir. Pour Nice, il représenterait un pari intéressant dans une ligne offensive à renforcer. Pour Lille, habitué à développer des talents jeunes et explosifs, son profil a également du sens.

Mais à ce jour, c’est bien Lens qui semble avoir pris les devants.

Un rôle derrière Florian Thauvin ?

Le joueur serait ciblé pour occuper un rôle de doublure de Florian Thauvin, dont l’avenir devrait continuer à s’écrire à Bollaert-Delelis. Une option intéressante pour Lens, qui ne chercherait pas forcément un titulaire immédiat, mais plutôt un joueur capable d’apporter de la profondeur et de grandir dans l’ombre d’un cadre offensif.

Dans une saison qui s’annonce chargée, avec des ambitions fortes sur la scène nationale et européenne, Lens aura besoin d’un effectif plus large. Irié pourrait donc avoir du temps de jeu, sans subir immédiatement toute la pression d’un statut de titulaire.

Pour Dino Toppmöller, ce type de profil peut être précieux : jeune, puissant, rapide, capable d’attaquer l’espace et de faire basculer un match en sortie de banc.

Fribourg pourrait privilégier un prêt

Reste à connaître la position de Fribourg. Malgré la saison difficile de Cyriaque Irié, le club allemand garde confiance en son potentiel. D’après Africa Foot, une vente ne serait pas forcément privilégiée en interne, mais un prêt pourrait être étudié pour permettre au joueur d’enchaîner davantage de minutes au plus haut niveau.

Ce scénario pourrait intéresser Lens. Un prêt avec option d’achat permettrait de limiter le risque, tout en offrant au joueur une vraie chance de découvrir la Ligue 1 et de relancer sa trajectoire.

C’est souvent dans ce genre d’opération que les bons coups se construisent.

Lens veut aller vite

Le RC Lens a déjà montré ces dernières saisons sa capacité à anticiper, repérer des profils cohérents et construire un effectif compétitif sans forcément empiler les grands noms. Avec Cyriaque Irié, Jean-Louis Leca pourrait tenter un pari intelligent, à la croisée entre potentiel, besoin sportif et opportunité de marché.

Le joueur n’a pas encore confirmé en Bundesliga, mais son talent n’a pas disparu. À seulement 20 ans, il garde une vraie marge de progression et pourrait trouver à Lens un environnement idéal pour passer un cap.

OM, Nice et LOSC restent à l’affût. Mais pour l’instant, le Racing semble avoir une longueur d’avance.

Et dans un mercato où chaque coup peut compter, Lens pourrait bien être en train de préparer une arrivée aussi discrète que prometteuse.