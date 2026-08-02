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FRANCE

OM Mercato : un départ majeur à 15 M€ tout proche d’être bouclé !

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 23:00

L’OM avance vers un possible départ de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est proche de rejoindre Al-Sadd, qui négocie un prêt payant avec option d’achat automatique.

L’OM poursuit son opération dégraissage. Après avoir acté plusieurs départs pour améliorer ses finances, le club phocéen aurait trouvé une solution pour l’un de ses dossiers sensibles : Nayef Aguerd.

Arrivé il y a seulement un an, l’international marocain dispose pourtant d’un contrat longue durée avec l’OM, jusqu’en 2030. Une clause particulière négociée lors de son arrivée permettait un départ contre 15 millions d’euros réglés en une seule fois, mais cette possibilité n’a finalement pas été activée.

Al-Sadd proche d’un accord avec l’OM pour un deal à 15 M€

Selon les dernières informations de Foot Mercato, Al-Sadd aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club qatari serait proche de trouver un accord avec Marseille pour un prêt payant estimé à 4 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat automatique de 11 millions d’euros.

Les dirigeants marseillais privilégiaient initialement une vente définitive afin de récupérer rapidement des liquidités, mais les difficultés du marché auraient poussé le club à accepter un montage différent.

Il reste désormais à convaincre Nayef Aguerd de rejoindre le Qatar. Le défenseur de 30 ans, qui compte 64 sélections avec le Maroc, reste suivi par plusieurs clubs, dont le Stade Rennais, son ancien club, qui avait étudié un possible retour. Un départ d’Aguerd permettrait à l’OM d’avancer un peu plus sur ses arrivées, encore inexistantes au 2 août.

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