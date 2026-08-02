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FRANCE

OM : Le prix de 50 M€ déclenche un nouveau rebondissement pour Paixao !

Par Louis Chrestian - 2 Août 2026, 10:07
OM : Le prix de 50 M€ déclenche un nouveau rebondissement pour Paixao !

Courtisé par Leeds United, Igor Paixao a été valorisé à 50 M€ par l’OM. Mais l’entourage de l’ailier brésilien vient de rappeler une donnée essentielle dans ce dossier.

L’OM réclame 50 M€ à Leeds

Un an après son transfert record à Marseille, Igor Paixao plaît déjà en Premier League. Selon les informations de Foot01, Leeds United s’est positionné sur l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam, recruté par l’OM pour 30 M€, auxquels pouvaient s’ajouter 5 M€ de bonus.

Frank McCourt réclamerait désormais 50 M€ pour laisser partir l’attaquant brésilien de 26 ans. Un montant jugé excessif par les Peacocks, qui estimeraient plutôt sa valeur entre 30 et 35 M€. Transfermarkt évalue actuellement le joueur à 35 M€.

Paixao ne prévoit pas de quitter Marseille

Ce désaccord financier pourrait toutefois devenir secondaire. Contacté par La Minute OM, l’entourage du joueur a répété que Paixao n’envisageait pas un départ cet été. Une position déjà exprimée en juin auprès de La Provence : « Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM. »

Le Brésilien entend donc poursuivre son aventure dans la cité phocéenne et confirmer après une première saison irrégulière. Il avait déjà tranché au sujet de son avenir à l’OM, sans ouvrir la porte à un transfert.

Un départ créerait un nouveau chantier

Le tarif fixé par l’OM ressemble ainsi davantage à un prix dissuasif qu’à une invitation à négocier. Alors que l’effectif doit déjà être ajusté à plusieurs postes, perdre Paixao obligerait la direction phocéenne à recruter un nouvel ailier gauche.

Leeds paraît loin du compte et le principal intéressé ne souhaite pas bouger. En l’état, les conditions ne sont donc réunies ni pour satisfaire le club anglais, ni pour permettre à l’OM d’encaisser les 50 M€ espérés.

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